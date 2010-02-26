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Spor

Prekazi'den Hagi'ye: 21 yıl neden bekledin?

Galatasaray’ın efsane futbolcusu Cevat Prekazi Hagi’nin 21 yıl önce oynanan Steaua Bükreş maçında yaşanan olaylarla ilgili iddialarını doğruladı.

26 Şubat 2010 02:00

T24 - Galatasaray’ın efsane futbolcusu Cevat Prekazi Hagi’nin 21 yıl önce oynanan Steaua Bükreş maçında yaşanan olaylarla ilgili iddialarını doğruladı.



Prekazi, Hagi’nin Şampiyon Kulupler Kupası yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray’a karşı Portekizli hakemin taraf tutuğu yönündeki bilgilerini teyid ederek, Steaua’nun hakem desteğini aldığını ifade etti. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, “Hagi bu açıklamayı yapmak için geç kalmış” ifadelerini kullandı.

Prekazi; “ Maçta ilk yarı kötüydük. İkinci yarıya iyi başladık. 2-0 iken hakem Tanju ile attığımız %100 golümüzü vermedi. Sonra maç 4-0’a geldi. Steau’nun başkanı, Çavuşesku’nun oğluydu. Her istediklerini yaparlardı ve o gün de yapmışlardı. Hagi’nin bu açıklamalarının 22 yıl sonra gelmesi ilginç! O günlerde rahat uyuyamıyordu herhalde.” şeklinde konuştu.

Gheorge Hagi önceki gün yaptığı açıklamada 9 Nisan 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final maçında Steaua Bükreş-Galatasaray maçının hatırlatarak. “Galatasaray ile yaptığımız yarı final serisinde kendi sahamızdaki maçı biraz da hakemin bizden yana olmasının etkisiyle 4-0 kazandık.” demişti.


İşte bahsi geçen tarihi maçın takım kadroları

TARİH: 9 NİSAN 1989

Steaua Bükreş: 4 Galatasaray: 0

STAT: Steaua

GALATASARAY: Simoviç, Bülent, Yusuf, Cüneyt, Semih, İsmail, Erhan, K. Savaş, Arif, Prekazi, Tanju

STEAUA BÜKREŞ: Lung, Dan Petrescu, Bumbescu, Ioavan, Ungureanu, Balint, Stoica, Rotariu, Dimitrescu, Hagi, Piturca.

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