Prekazi'den Hagi'ye: 21 yıl neden bekledin?

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Prekazi, Hagi’nin Şampiyon Kulupler Kupası yarı finalindeki ilk maçta Galatasaray’a karşı Portekizli hakemin taraf tutuğu yönündeki bilgilerini teyid ederek, Steaua’nun hakem desteğini aldığını ifade etti. Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, “Hagi bu açıklamayı yapmak için geç kalmış” ifadelerini kullandı.Prekazi; “ Maçta ilk yarı kötüydük. İkinci yarıya iyi başladık. 2-0 iken hakem Tanju ile attığımız %100 golümüzü vermedi. Sonra maç 4-0’a geldi. Steau’nun başkanı, Çavuşesku’nun oğluydu. Her istediklerini yaparlardı ve o gün de yapmışlardı. Hagi’nin bu açıklamalarının 22 yıl sonra gelmesi ilginç! O günlerde rahat uyuyamıyordu herhalde.” şeklinde konuştu.Gheorge Hagi önceki gün yaptığı açıklamada 9 Nisan 1989'da Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası yarı final maçında Steaua Bükreş-Galatasaray maçının hatırlatarak. “Galatasaray ile yaptığımız yarı final serisinde kendi sahamızdaki maçı biraz da hakemin bizden yana olmasının etkisiyle 4-0 kazandık.” demişti.TARİH: 9 NİSAN 1989Steaua Bükreş: 4 Galatasaray: 0STAT: SteauaSimoviç, Bülent, Yusuf, Cüneyt, Semih, İsmail, Erhan, K. Savaş, Arif, Prekazi, TanjuLung, Dan Petrescu, Bumbescu, Ioavan, Ungureanu, Balint, Stoica, Rotariu, Dimitrescu, Hagi, Piturca.