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Spor

PREKAZİ ŞAŞKINA DÖNMÜŞ İSTANBUL (A.A)

04 Ağustos 2010 22:30

-PREKAZİ ŞAŞKINA DÖNMÜŞ İSTANBUL (A.A) - 04.08.2010 - Galatasaray'ın eski futbolcusu Cevad Prekazi, sarı-kırmızılı takımın OFK Belgrad ile İstanbul'da yaptığı maçta alınan 2-2'lik sonucun kendisini şaşkınlığa uğrattığını söyledi. Sarı-kırmızılı takımın, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda yarın akşam Sırbistan temsilcisi OFK Belgrad ile yapacağı maç için başkent Belgrad'da konakladığı otelde kafileyi karşılayan Prekazi, Galatasaray TV ve Galatasaray.org'a açıklamalarda bulundu. Halen OFK Belgrad takımının altyapı kategorilerinde antrenörlük yapan Prekazi, futbolda artık takımlar arasındaki mesafelerin kapandığını belirterek yarınki maç için ''Belgrad, belki 5 orta saha oyuncusu ve 1 forvet ile oynayacak. Daha çok savunmada kalıp, hızlı oyuncularıyla ani atak arayacak. Ama her zaman dikkatli olmak lazım. Seksen dakika hücum yaptıktan sonra 7 dakika içinde 2 gol yiyebiliyorsunuz. Futbolda artık 2 değil, 4 göz lazım'' ifadelerini kullandı. İstanbul'daki ilk maçı banttan izlediğini ve ortaya çıkan sonuç karşısında şaşkınlığa uğradığını belirten 53 yaşındaki futbol adamı, şunları kaydetti: ''Galatasaray iyi başladı, 2-0 yaptı. Çok rahat kazanacağını düşündüm. Ama sonra 2-2 olduğunu öğrendim. Şaşırdım, çünkü OFK Belgrad'ı biliyorum. Çok genç takım. Avrupa'da başarısı yok. Tamam, ilk gol olabilir. Ancak ikinci gol, idmanda bile olmaz. Galatasaray'da Arda Turan, Harry Kewell gibi her an skoru değiştirebilecek adamlar vardı. Büyük sürpriz benim için. Açıkçası OFK Belgrad için 1-0 veya 2-1'lik yenilgiler bile süper sonuç olurdu.''

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