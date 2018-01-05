Prefabrik evlerine kavuşan depremzedeler, gözyaşlarını tutamadı

Nermin UÇTU/MANİSA, (DHA) - MANİSA\'da geçen yıl 21 Nisan\'da meydana gelen Saruhanlı merkezli 4.9 büyüklüğündeki depremde Mütevelli Mahallesi\'nde evleri hasar gören 9 aileye prefabrik ev yapıldı. Törenle evlerinin anahtarlarını teslim alan depremzedeler, sevinç gözyaşı döktü.

Mütevelli Mahallesi\'nde depremde evleri hasar gören vatandaşlar için Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Manisa Büyükşehir Belediyesi, Saruhanlı Belediyesi ve sponsor firmaların desteği ile 9 prefabrik ev yapıldı. Yaklaşık 309 bin liraya mal olan prefabrik evlerin anahtarları, mahalledeki bir düğün salonunda törenle ailelere teslim edildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı Belediye Başkanı Ak Partili Hüseyin Yaralı, Saruhanlı Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, AFAD Müdürü Bekir Şen, sponsor firma sahipleri ve depremzede aileler törene katıldı.

Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, depremin unutulmayacak bir gerçek olduğunu belirterek, \"Konutları vatandaşlara teslim ettik. Biz 10-20 ev yapabiliriz. Ama burada önemli olan vatandaşın kendi evlerini yenilemesidir. Evlerin önünde son model traktörler, son model arabalar, ama evin içine girdiğimizde 5- 6 şiddetinde depremde zarar görecek evler var. Biz deprem kuşağındayız\" dedi.

Kaymakam Çorumluoğlu, depremzedeler için yapılan prefabrik evlerin kendi evinden daha sağlam olduğunu söyledi. Ayrıca depremde zarar gören Mütevelli Okulu\'nun da bir sponsor firma tarafından 4 milyon liraya tekrar yapılacağı belirtildi. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer ise, deprem gerçeğine dikkat çekti.

DEPREM MAĞDURLARINA KHK MÜJDESİ

AFAD Müdürü Bekir Şen, evleri depremde zarar gören Manisa\'daki pek çok vatandaşın kırsal bölgede olduğu için deprem sigortası olmadığını ve bu yüzden kredi olanaklarından yararlanamadıklarını belirterek, yeni yayınlanan Kanun Hükmünde Kararname ile kredi olanağına kavuştuklarını söyledi. Manisa\'da 2017 yılında meydana gelen çok sayıda depremin ardından Valiliğin harekete geçtiğini kaydeden Bekir Şen, yaklaşık 350 kişinin kredi olanağından yararlanabileceğini ifade etti. Bekir Şen, \"Kanun Hükmünde Kararname ile DASK kısıtlaması kaldırıldı. 81 bin 286 liralık kredi kullanabilecekler. 20 yıl geri ödemeli, faizsiz olacak. Biz Manisa\'da listeleri hazırlamaya başladık. Yaklaşık 350 depremzede bu fırsatı kullanabilecek\" diye konuştu.

Vatandaşlardan kredi kullanılması için mülkiyet belgesi, mülkiyet bağını gösteren belge, nüfus cüzdanı örnekleri ve fatura istendiğini kaydeden Bekir Şen, Selendi ilçesinde ilk depremzedelerden talep toplamaya başladıklarını söyledi.

SEVİNÇTEN GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Konuşmaların ardından 9 hak sahibine evlerin anahtarları verildi. Evinin anahtarını AFAD Müdürü Bekir Şen\'in elinden alan engelli Şevket Yakarca (71), sevinç gözyaşı döktü. Yakarca, depremde evi yıkılınca dışarda yatmak zorunda kaldığını, ancak yeniden evine kavuştuğunu söyledi. Törenin ardından depremzedeleri için yapılan prefabrik konutlar gezildi.

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