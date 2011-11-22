-Predatorler ''eğitim uçuşu'' yaptı ADANA (A.A) - 22.11.2011 - Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirilen predatorler eğitim amacıyla kısa süreli bir uçuş yaptı. İncirlik Hava Üssü'ndeki hangarların bulunduğu alana çıkan iki predatorden biri beklerken, diğeri ise piste çıkarak, havalandı. Kent üstünde kısa süreli uçuşlar yapan predator, zaman zaman pisti pas geçerek uçuşuna devam etti. Predatorün uçuşunun ardından tekrar İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu arada, basın mensupları predatorün uçuşunu İncirlik Üssü yanındaki Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerlerinin üstünden görüntüledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin talebi üzerine, İncirlik Hava Üssü'ne konuşlandırılan dört adet insansız hava aracının Türkiye'nin terörle mücadelesine istihbarat desteği sağlayacağını açıklamıştı.