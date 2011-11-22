T24 LogoT24 Logo
Gündem

Predatorler ''eğitim uçuşu'' yaptı ADANA (A.A)

22 Kasım 2011 20:19

-Predatorler ''eğitim uçuşu'' yaptı ADANA (A.A) - 22.11.2011 - Adana'daki İncirlik Üssü'ne getirilen predatorler eğitim amacıyla kısa süreli bir uçuş yaptı. İncirlik Hava Üssü'ndeki hangarların bulunduğu alana çıkan iki predatorden biri beklerken, diğeri ise piste çıkarak, havalandı. Kent üstünde kısa süreli uçuşlar yapan predator, zaman zaman pisti pas geçerek uçuşuna devam etti. Predatorün uçuşunun ardından tekrar İncirlik Üssü'ne iniş yaptı. Bu arada, basın mensupları predatorün uçuşunu İncirlik Üssü yanındaki Toptancılar Sitesi'ndeki iş yerlerinin üstünden görüntüledi. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Türkiye'nin talebi üzerine, İncirlik Hava Üssü'ne konuşlandırılan dört adet insansız hava aracının Türkiye'nin terörle mücadelesine istihbarat desteği sağlayacağını açıklamıştı. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24