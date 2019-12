-Predatorlar incirlik konuşlu olacak ANKARA (A.A) - 12.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, terörle mücadele kapsamında kullanılan Predatorların, 22 Kasım'dan sonra İncirlik konuşlu olarak devreye gireceğini, güzergahın ise tamamen Türkiye tarafından belirlendiğini söyledi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Sırbistan'a hareketi öncesinde Esenboğa Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD tarafından terörle mücadele kapsamında Türkiye'ye kullandırılan insansız hava aracı Predatorlara ilişkin soru üzerine Davutoğlu, Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Predatorların kullanılmasının 2007 yılına kadar uzandığını hatırlattı. Terörle mücadelede çok ciddi katkılar sağlayan Predatorların daha önce Irak'ta konuşlu olduğunu vurgulayan Davutoğlu, "Bugün yeni olan unsur, ABD'nin Irak'tan çekilmesi bağlamında Predatorların kullanımının devamının sağlanması yönündeki bizim talebimizdir" dedi. Davutoğlu, bu talebin daha önce Türk ve ABD'li yetkililer arasında ele alındığını belirterek, ABD tarafının bu konuda herhangi bir boşluk doğmayacağı hususunda gerekli garantileri verdiğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, şöyle konuştu: "Bu çekilme planı çerçevesinde Irak'tan hareket eden Predatorların son kullanım tarihi 22 Kasım'dır. Yani 22 Kasım'da son uçuşlarını yapacaklar. Bu çerçeve, 22 Kasım'dan önce ABD'nin taahhütleri çerçevesinde, 4 Predator İncirlik'e konuşlandırılmıştır. İncirlik'e gelmişlerdir. İkisinin montesi tamamlanmıştır ve 22 Kasım'da Irak'tan hareket edilerek yapılan uçuşlarda herhangi bir boşluk doğmaksızın sayısı da artırılarak 4 Predator İncirlik konuşlu olarak devreye girecektir. Ve bütün bu Predatorların aldığı görüntüler, herşeyden önce bunu ifade etmek isterim, Türkiye'de ortak bir birim tarafından gerçek zamanlı olarak paylaşılmakta ve doğrudan tarafımıza iletilmektedir. Bunun dışında güzergah da tümüyle Türk Silahlı Kuvvetleri ve bizim askeri yetkililerimiz tarafından belirlenmektedir. Bu konuda tereddüte mahal bırakacak bir durum söz konusu değildir." Predatorların, terörle mücadele bağlamında bir an önce devreye sokulmasının öncelikli bir konu olduğunu ve bunun yerine getirilmiş olmasının memnuniyet verici olduğu kaydeden Davutoğlu, her türlü görüntünün dorudan Türk subayının olduğu birime iletilmekte olduğunu ve her türlü işlemin herhangi bir kesintiye sebebiyet vermeden yürütüldüğünü söyledi. Davutoğlu, "Güzergah konusu ise tamamıyla bizim belirlediğimiz güzergahtır. Herhangi bir şekilde Predatorların başka bir amaçla kullanılması söz konusu değildir" dedi.