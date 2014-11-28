Prandelli'yi gönderen G.Saray ibreyi Terim'e mi çevirdi?

Cesare Prandelli'nin yerine teknik direktör arayışına giren Galatasaray yöneticilerinin, bu konuda Fatih Terim'in görüşlerini alacağı iddia edildi.

Fanatik'in haberine göre; Galatasaray'da Prandelli'den boşalacak teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merakla beklenirken, kulislerde ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Başkan yardımcısı Abdurrahim Albayrak'ın, çok sevdiği Fatih Terim'in kapısını çalacağı ve tavsiyesini isteyeceği söyleniyor.

Albayrak'ın her fırsatta, "Galatasaray'ı Galatasaray yapan teknik direktör O'dur" dediği Fatih Terim'e, "Kadroyu en iyi tanıyan hoca sensin. Şu anda boşta olan adaylar da belli. Bu kadronun başına kimi koyarsak şampiyon oluruz" diye soracağı iddia ediliyor. Kulübe yakın kaynaklar İmparator'un sürpriz bir ismi sarı kırmızılı ekibe önerebileceğini savunuyor.