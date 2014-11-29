Prandelli'yi gönderen Galatasaray, ne kadar tazminat ödeyecek?

Prandelli, gönderileceğini TV’den öğrenince bir değil, iki yıllık alacağını istedi, tazminat zirvesinde anlayış göstermedi... Görevine son verildiğini kendisine tebliğ edilmeden TV’den duyan Prandelli, bunun üzerine 1 yıllık alacağına karşılık sarı kırmızılı takımdan ayrılma düşüncesini rafa kaldırdı. Yaşananlar üzerine, yönetimden 2016 Mayıs’ına kadar olan sözleşme süresi kapsamındaki tüm alacaklarını talep etti.

Yönetimden uzak durdu

Hürriyet'te yer alan habere göre, tazminat konusunda tüm görüşmeleri yapması adına avukatını görevlendiren Prandelli’nin ayrılığı 3.5 milyon Euro’ya maloldu. İtalyan teknik adamın Brüksel’de yönetimin masasına oturmadığı, mesafeli davranıp yöneticilerden uzak durduğu öğrenildi.