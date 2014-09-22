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Spor

Prandelli'nin kalması Ünal Aysal'a bağlı

Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçlar, teknik direktör Prandelli'yi 3. hafta sonunda istifa noktasına getirdi

22 Eylül 2014 16:49

İtalyan teknik direktör Cesare Prandelli, olağanüstü kongre kararı alıp kulübü seçime götüren Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'a, "Eğer aday olmayacaksanız ben de yokum" demeye hazırlandığı öğrenildi.

Radikal'de yer alan habere göre, Galatasaray'da üst üste alınan başarısız sonuçlar, Prandelli'yi ligin 3. haftasının sonunda istifa noktasına getirdi. Başkan Aysal'ın, teknik direktör Prandelli'nin ligi tam olarak tanıyamadığı için yerli bir yardımcıyla çalışmasını istediği iddia edildi. 

 

'Aday olmayacaksanız ben de yokum'

 

İddiaya göre, yakın çevresine "Hiçbir şey istediğim gibi gitmiyor" şeklinde dert yanan Cesare Prandelli'nin, 2-0 kaybedilen Balıkesirspor maçı sonrası Başkan Ünal Aysal ile görüşmek için randevu talep ettiği ortaya çıktı. İtalyan hocanın, olağanüstü kongre kararı alıp kulübü seçime götüren Aysal'a, "Eğer aday olmayacaksanız ben de yokum" demeye hazırlandığı öğrenildi.

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