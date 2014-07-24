Prandelli yabancı futbolcular için kararını verdi

Galatasaray yeni sezonda yabancı konusunda elden çıkarma sorunu yaşarken Cesare Prandelli yabancı futbolcular konusunda karar verdi.

İtalyan Hoca, yeni sezonda Sneijder, Melo, Muslera, Alex Telles golcüyü 11'de düşünüyor. Bruma, Amrabat ve Chedjou kulübede olacak.

Yabancı transferinde bir tane oyuncu alma ihtimali olan Prandelli, golcü veya stoper konusunda plan yapıyor. Ancak Prandelli, hazırlık maçları ve ikinci kampın sonunda son kararını verecek. Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılacağı için zaman sorunu olmayan Aslan, son yabancısını 1 Eylül'de kadrosuna dahil edecek.

Golcü ve stoper alınır mı?

10 yabancısı bulunan ama Dany, Eboue, Lucas Ontivero'yu gözden çıkartan Aslan'ın mevcut sistemde kullanacağı 7 yabancısı var. Yeni sezonda 5+3 kontenjanı var. Prandelli bu konuda 11'deki 5'lisini neredeyse belirledi. Sneijder, Melo, Muslera dünya yıkılsa kadrodaki yerini alacak. Alex Telles de 4. yabancı olarak 11'deki yerini sürekli bulacak. 5. yabancı olarak yabancı golcü olacak. Amrabat ve Bruma Burak oynadığında dönüşümlü 11'de kullanılacak. Bruma sakatlığı nedeniyle her maç oynayamazken Amrabat da çilingir olarak kulübede olacak. Stoper alınırsa Chedjou gönderilecek.

Prandelli'nin 11'i

Muslera - Veysel, Semih, Koray, A.Telles - Melo, Selçuk, Olcan, Sneijder, Amrabat (Bruma) – Burak

Yabancı durumu

1- Wesley Snejder,

2- Fernando Muslera,

3- Felipe Melo,

4- Alex Telles,

5- Nordin Amrabat,

6- Armindo Bruma,

7- Aurélien Chedjou,

8- Golcü.

Kadro dışı

Emmanuel Eboue,

Lucas Ontivero,

Dany Nounkeu.