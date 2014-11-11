Prandelli operasyona uğrayacakken, operasyon yapacak

Sarı kırmızılı yönetimin kadroyu 24’e düşürmek için, alınan 3 puanla sarı kırmızılılara son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptıran Cesare Prandelli’den gelecek raporu bekliyor. Yani gidecek oyuncuların kaderini tecrübeli hoca belirleyecek.

Şampiyonlar Ligi’nde alınan kötü sonuçların üzerine koltuğu sallanan ve Karabükspor maçının son şansı olduğu iddia edilen Cesare Prandelli, alınan 3 puan hem derin bir nefes alıp yerini sağlamlaştırdı, hem de tasarruf operasyonu yapma hakkı kazandı. Yani ters bir skor halinde görevden alınması beklenen İtalyan teknik direktör, Karabük’ü devirip G.Saray’a son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaşattı ve bir anda futbolcuların kaderini tayin edecek teknik patron haline geldi.

Sarı kırmızılı yönetim, tasarruf tedbirleri kapsamında da kadroyu 41’den 24’e indirme kararı aldı. Ve yönetim, bu indirimi ‘birlikte yola devam’ kararı aldığı tecrübeli çalıştırıcının hazırlayacağı rapora göre uygulayacak.

Rapor devre arası uygulanacak

Ali Naci Küçük’ün Hürriyet’teki haberine göre, Ünal Aysal döneminde birçok oyuncunun kadro dışı bırakılıp elden çıkarılamaması sonucunda tam 41 kontratlı futbolcusu bulunan Galatasaray’da maç başı ve primleri hariç kontratları gereğince sadece garanti ücret olarak oyunculara 1 yılda tam 45 milyon Euro ödüyor. Sarı kırmızılı idareciler, bu konuda geç kalmamak ve devre arasında bu operasyonu eksiksiz yerine getirmek adına Cesare Prandelli’den rapor istedi. İtalyan teknik adam da yapılacak operasyonda elden çıkarılacak futbolcu listesini hazırlayacak.