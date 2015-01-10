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Spor

Prandelli İstanbul'a yerleşiyor

Sarı kırmızılı yönetimin İstanbul'a geldikten sonra eski hocasıyla görüşmesi bekleniyor

10 Ocak 2015 14:06

Kasım ayının sonunda sözleşmesi feshedilen Cesare Prandelli, 11 Aralık'ta sevgilisi Novella Benini ile birlikte ülkesinin yolunu tutmuştu. Bir aydır İtalya'da olan Prandelli'nin salı günü İstanbul'a döneceği ortaya çıktı. Novella'nın oğlunun eğitimini tamamlamasına karar veren İtalyan çift, mayıs sonuna kadar İstanbul'da oturma kararı aldı.

Hatta İtalyan teknik adam Emirgan'da ev bile kiraladı. Sarı-kırmızılı yönetimin İstanbul'a geldikten sonra eski hocasıyla görüşmesi bekleniyor.

Galatasaray cephesi, sözleşmeyi haklı fesihle sonlandırdıklarını ve tazminat ödemeyeceklerini düşünüyor. Ancak Prandelli için FIFA yolu açık ve avukatı, İtalyan hocaya yapılan ödemelerin eksik olduğu görüşünde.

 

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