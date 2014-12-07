Prandelli gitti Galatasaray kendine geldi: 2-1

Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki ilk maçında Akhisar'ı 2-1'le geçen Galatasaray maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturarak yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor maçını beklemeye başladı. Galatasaray'a galibiyeti taşıyan 2 golün de altında Burak Yılmaz'ın ismi vardı. Hamzaoğlu'nun eski takımı Akhisar'ın tek sayısı ise Yunan golcüsü Gekas'tan geldi.

Stat: Türk Telekom Arena

Hakemler: Bülent Yıldırım, Mehmet Cem Hanoğlu, Asım Yusuf Öz

Galatasaray: Muslera, Sabri Sarıoğlu, Chedjou, Semih Kaya, Telles, Selçuk İnan, Emre Çolak (Dk. 82 Yekta Kurtuluş), Bruma (Dk. 90 Hamit Altıntop), Sneijder, Umut Bulut (Dk. 68 Yasin Öztekin), Burak Yılmaz

Akhisar Belediyespor: Oğuz Dağlaroğlu, Ahmet Cebe, Uğur Demirok, Douglas, Güray Vural (Dk. 88 Taşkın Çalış), Zokora (Dk. 80 Bruno), Djoum, Mehmet Akyüz, Ntibazonkiza, Kerim Zengin (Dk. 76 Kadir Keleş), Gekas

Goller: Dk. 14 ve 75 Burak Yılmaz (Galatasaray), Dk. 86 Gekas (Akhisar Belediyespor)

Sarı kartlar: Dk. 23 Uğur Demirok, Dk. 23 Zokora, Dk. 48 Djoum, Dk. 80 Bruno, Dk. 90+3 Douglas, Taşkın Çalış (Maç sonu) (Akhisar Belediyespor), Dk. 87 Semih Kaya (Galatasaray)

Galatasaray yine boş koltuklara oynadı

Sezon başında 22 bin kombine satan Galatasaray’da, sarı kırmızılı taraftarlar Akhisar maçına da ilgi göstermedi. E-Bilet uygulaması ve stada ulaşımı sağlayan önemli ulaşım noktası olan Seyrantepe metrosunun halen yürürlüğe girmemesi nedeni ile G.Saray’ın Akhisar karşısında oynadığı mücadeleyi izlemeye de yaklaşık 16 bin kişi geldi.

Hamzaoğlu 4-4-2’den vazgeçmedi

Galatasaray’ın genç teknik adamı Akhisar Belediye maçında felsefesini belli etti ve Prandelli’nin savunma ağırlıklı, tek forvetli sistemini tarihe gömdü. Hamza Hamzaoğlu, Prandelli döneminde gönderilmesi yönünde rapor verilen ve Eskişehir maçını attığı nefis golle kurtaran Bruma’ya ilk 11’de görev verirken, forvette ise Burak ile Umut ikilisine yer verdi.

'Galatasaray benim tuttuğum değil tutulduğum takım'

Hamza Hamzaoğlu maç öncesinde Burak-Umut tercihi hakkında, "Burak ve Umut’u önlü arkalı oynatacağım. Burak biraz geride görev yapacak. Bugün bunu denemek istiyorum" açıklamasında bulundu. Hamzaoğlu sözlerini, "Galatasaray benim tuttuğum değil, tutulduğum takım" diyerek bitirdi.

Duygulandıran pankart

Karaman'ın Ermenek ilçesindeki maden ocağında mahsur kalan 18 işçiden Mehmet Özcan'ın 5 yaşındaki oğlu Ömer Asaf'ın, "Babama 'Galatasaray maçı var' dersek madenden çıkar" sözleri, herkesi duygulandırmıştı. Sarı kırmızılı tribünlerde minik Ömer Asaf adına özel bir pankart hazırladı. Türk Telekom Arena Stadı'nda, "Baban gelemese de Galatasaray ve biz yanındayız Ömer Asaf" ve “Ermenek’te hayatını kaybeden maden işçilerimizin mekanı cennet olsun” yazılı dev pankartlar asıldı.

Kongreden maça

Galatasaray Kulübü'nde dün Türk Telekom Arena Stadı'nda gerçekleşen olağanüstü genel kurul sonrasında Yönetim Kurulu üyeleri maçta takımlarına destek verdi. Başkan Duygun Yarsuvat ve tüm yöneticiler kongre sonrasında Türk Telekom Arena Stadı'nda oynanan maçta tribündeki yerini aldı.

Maç öncesi

Galatasaray bu sezon oynadığı 11 karşılaşmadan 7 galibiyet çıkartırken 1 kez eşitliği bozamadı 3 kez de sahadan mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda rakip filelere 13 gol gönderen sarı kırmızılılar kendi kalesindeki 14 gole ise engel olamadı. Aslan geçtiğimiz hafta deplasmanda Gaziantepspor'u 1-0'la geçmişti.

Akhisar Belediyespor ise 11 karşılaşmadan 4 galibiyet çıkartırken 4 kez eşitliği bozamadı ve 3 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu karşılaşmalarda 13 gol bulan Ege temsilcisi kalesinde ise 13 gol gördü.