-PRAKTİKER'DE SENDİKAYA YARGI ONAYI ANKARA (A.A) - 13.01.2011 - Yapı marketleri alanındaki ilk sendikal örgütlenmeye yargıdan da onay geldi. Alınan bilgiye göre, Türk-İş'e bağlı Koop-İş Sendikası, Praktiker Yapı Marketlerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu sendikaya üye yaparak 15 Aralık 2008'de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına, toplu iş sözleşmesi yapabilmek amacıyla çoğunluk tespiti başvurusunda bulundu. Başvuruyu değerlendiren bakanlık, 8 Ocak 2009'da Koop-İş Sendikası'nın Praktiker Yapı Marketleri'nin 6 ildeki 10 mağazasında çalışan işçiler arasında Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu'nun aradığı çoğunluğu sağladığını bildirdi. Praktiker işvereni, bakanlığın, sendikanın çoğunluk sağladığına dair kararına itiraz ederek, yetki tespitinin iptaline karar verilmesi için 21 Ocak 2009'da mahkemeye başvurdu. Mahkeme, bilirkişi raporlarına dayanarak işverenin açtığı yetki tespitinin iptal davasının reddine ve sendikanın başvuru tarihi itibariyle işyerinde toplu iş sözleşmesi imzalamaya yetkili sendika olduğuna karar verdi. İşverenin bu kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'ne geldi. Daire, oy birliğiyle yerel mahkemenin kararını onaylayarak, işverenin, bakanlığın sendikanın çoğunluğa sağladığı yönündeki tespitine ilişkin itirazını reddetti. -İŞÇİLERİ SEVİNDİREN KARAR- Bu arada, Koop-İş Sendikası, Praktiker'de toplu iş sözleşmesinin bir an önce imzalanması konusundaki girişimlerini de yoğunlaştırdı. Uluslararası faaliyet gösteren şirkete karşı uluslararası dayanışma kanallarını kullanan sendika, gelişmeler karşısında üst örgütünü bilgilendirdi. Yargı kararının, uzun süredir sendikaya üye olma ve toplu iş sözleşmesinden yararlanma haklarını kullanmayı bekleyen işçiler arasında sevinç yarattığı belirtildi. Sendika yetkilileri, bundan sonraki süreçte işverenin toplu iş sözleşmesini geciktirmek için bir bahanesi kalmadığını ifade ederek, en kısa sürede işçilerin beklentisini karşılayacak bir toplu iş sözleşmesini imzalamayı amaçladıklarını kaydetti. -IKEA SIRADA- Öte yandan, Koop-İş, Praktiker'deki sendikal örgütlenmenin yanı sıra IKEA mağazalarında çalışanların da sendikaya üye olma hakkını kullanması için çalışmalarını sürdürüyor. IKEA örgütlenmesi konusunda da uluslararası dayanışma kanallarını zorlayan Koop-İş, Uluslararası Sendikalar Ağı'nın (UNI) desteğini almış durumda. Sendikanın, UNI ile Japonya'da imzaladığı protokol doğrultusunda, IKEA örgütlenmesinin ilerleyen günlerde hız kazanması bekleniyor.