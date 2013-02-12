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Ekonomi

Praktiker Türkiye'den çıkıyor

Alman yapı marketleri zinciri Praktiker AG Türkiye'deki dokuz mağazasını kapatarak ülkeden çıkacağını açıkladı

12 Şubat 2013 11:50

Alman yapı marketleri zinciri Praktiker Türkiye'den çıkma kararı aldı.
 
Alman yapı marketleri zinciri Praktiker AG Türkiye'deki dokuz mağazasını kapatarak ülkeden çıkacağını açıkladı.

Praktiker'den yapılan açıklamada, Türkiye biriminin dün İstanbul'da mahkemeye başvurarak iflas durumunun yönetilmesini istediği bildirildi.

Praktiker CEO'su Armin Burger yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: "Türkiye'deki gibi sürekli zarar eden bir işletmenin yükünü taşıyamayız. Türkiye'deki birimimizi satmak için yoğun çaba gösterdik ancak bizim için ekonomik olarak kabul edilebilir nitelikte bir anlaşmaya varamadık."

Burger, Praktiker mağazalarının faal olduğu tüm ülkelerde şirketin yapılanmasını ve süreçlerini düzelterek ve daha fazla gider kısıntısı yaparak kârlılığın artmasını beklediklerini belirtti.

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