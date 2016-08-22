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Dünya
Deutsche Welle

Prag'da temsili 'IŞİD işgali' panik yarattı

Prag'da İslam karşıtı bir grubun temsili IŞİD işgali, halkta panik yarattı.

22 Ağustos 2016 12:53


İslam karşıtı görüşleriyle tanınan Martin Konvicka adındaki kişinin öncülüğünde Prag'da izinli bir tiyatro gösterisi yapan bir grup, Çek Cumhuriyeti'nin terör örgütü IŞİD tarafından "temsili işgalini" sahneledi. Oyunda Bedevi kıyafeti içinde bir deve üzerinde sahneye çıkan Konvicka'ya askeri bir araç içinde uzun giysili, siyah uzun sakallı yandaşları eşlik ediyor ve Allahu Ekber“ nidalarıyla, havaya ateş açıyorlar. Oyun sırasında Konvicka daha sonra Çek Cumhuriyeti'nin işgal edildiğini, bundan böyle ülkede şeriat kanunlarının geçerli olduğunu, kadınların taşlanarak cezalandırılacağını, üniversitelerin kapanacağını, kitapların yakılacağını ilan ediyor.

Bunun bir oyun olduğunu fark etmeyen ve Prag'taki ana meydandan geçmekte olan insanların panik içinde oradan uzaklaşmaya çalıştığı, görgü tanıklarının ifadesine göre çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Kitlesel bir paniğin çıkmasını önlemek üzere polisin eylemi durdurduğu ve 8 kişiyi geçici olarak göz altına aldığı kaydedildi.

Çek Cumhuriyeti'nde eski Varşova Paktı'na bağlı askeri birliklerin 1968 yılında ülkeye müdahale ederek, ülkedeki reformcu haraketi bastırması her 21 Ağustos günü anılıyor. İslam karşıtı oyunun bu nedenle bugüne denk getirildiğine işaret ediliyor.

Almanya'daki İslam karşıtı Pegida hareketi ile de bağlantıları olduğu söylenen Konvicka adlı kişi yıllardan beri Çek Cumhuriyeti'nin İslam tehdidi altında olmasına karşı mücadele ettiğini ileri sürüyor. Konvicka, eylemleri nedeniyle çeşitli defalar polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in perşembe günü Prag‘ı ziyaret etmesi bekleniyor. Merkel'in mülteci politikaları konusunda farklı görüşler savunan Çek yöneticileriyle görüş alış verişinde bulunacağı açıklandı.

DW,KNA/ÇA,BK

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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