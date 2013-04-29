Prag'da patlama; 40 yaralı!

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da bir binada meydana gelen şiddetli patlamada en az 40 kişi yaralandı. Enkaz altında kalanlar bulunduğunu açıklayan Çek polisi, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.

Patlamada en az 40 kişinin yaralandığını ve enkaz altında kalanlar olduğunu belirten polis sözcüsü Tomas Hulan, patlamanın nedeninin henüz bilinmediğini açıkladı.

Kurtarma ekibi yetkilisi Zdenek Schawarz da, patlama olduğu sırada binada 15 kişinin bulunduğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Yaralıların çoğunun patlama sırasında orada geçen yayalardan oluştuğu belirtildi.

Patlamanın gaz sızıntısı sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade ediliyor.

Çevre binaların da hasar görmesine neden olan patlamanın ardından sokak, polis kordonu altına alındı.