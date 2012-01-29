-Prag'da 9 evsiz donarak öldü BUDAPEŞTE (A.A) - 29.01.2012 - Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag'da 9 evsizin soğuk havalar nedeniyle donarak öldüğü açıklandı. Prag Belediye Başkan Yardımcısı İvan Kabicky, Prag'da hava sıcaklığının gece -15'e kadar düştüğünü, son 2 gün içinde 9 evsizin donarak yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kabicky, ölümlerin önüne geçmek için belediyelerinin evsizlerin korunma yurtlarında barınmalarını sağlamak için çalışmalara başladıklarını söyledi. Başkan Yardımıcısı Kabicky, yaşamını yitiren 9 kişinin büyük bölümünün alkol aldığını ve vücutlarının soğuk havayı algılayamadığını, bu nedenle donarak öldüklerini açıkladı. Kabicky, korunma yurtlarına daha önce alkol alanları sokmadıklarını, ancak bugünden itibaren bu uygulamayı kaldırdıklarını, daha fazla ölümlerin yaşanmasını istemediklerini kaydetti. Yaklaşık 4 bin 500 evsizin yaşadığı Prag'da, belediyenin elinde sadece 2500 kişi kapasiteli barınma yurdu bulunuyor. Prag'da geçtiğimiz yıl da 40 evsiz donarak ölmüştü.