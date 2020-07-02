Prag'da Koronavirüs kısıtlamalarının kalkmasını kutlandı; 500 metre uzunluğunda bir masa kurup parti düzenlediler

Çekya'nın başkenti Prag'da yeni tip Koronavirüs ( Covid-19) kısıtlamalarının kaldırılması şehre kurulan 487 metrelik uzun bir masayla kutlandı.

Çekya'da hükûmetin Covid-19 önlemleri çerçevesinde aldığı kalabalık toplanma yasağını kaldırmasıyla Prag kentinin Charles Köprüsü'nde uzun bir masa kurularak parti düzenlendi.

Çekya'da yabancıların ülkeye girmesi gibi Covid-19 önlemleri devam etse de hafifleyen önlemleri kutlamak için dışarı çıkanlar etkinliği "Koronavirüs krizinin sonu" olarak kutladı. Prag'da bir kafe işleten Ondrej Kobza, "Koronavirüs krizinin bitişini insanların buluşması, yeni kişilerle tanışmaktan korkmamasıyla kutlamak istiyoruz. Artık insanlar diğerinin yemeğinden bir ısırık almaktan çekinmiyor" dedi.