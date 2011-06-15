-PRAG, 2020 YAZ OLİMPİYATLARI'NA ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ BUDAPEŞTE (A.A) - 15.06.2011 - Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, 2020 Yaz Olimpiyatları'na adaylıktan çekildi. Prag Anakent Belediyesi, ekonomik zorluklarla mücadele etmek zorunda olan belediyelerinin 2020 Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak ekonomik durumda olmadıklarını, bu yüzden olimpiyat düzenlemekten vazgeçtiklerini açıkladı. 2016 Olimpiyatları'nı düzenlemek için başvuruda bulunan Prag, ev sahipliğini Brezilya'nın Rio de Jenerio kentine kaptırmış ancak 2020 yılında olimpiyatları düzenlemek için Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne başvuruda bulunmuştu.