PPK toplantısına üç kala: Dolar faiz artırımı beklentisiyle geriledi

Dolar/TL güne 7.8815 ile açılırken, euro ise 9.2753’ten işlem görmeye başladı.

Dolar Merkez Bankası'nın Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği ve Türkiye’den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceği beklentileriyle tarihi zirveden kısmen geriledi.

Dolar şu dakikalarda 7.90-7.91 TL bandında işlem görüyor. Euro 9.29-9.30 TL, sterlin ise 10.22-10.23 TL’de seyrediyor.

Dolar/TL geçen hafta yeni zirve olan 7.96'ya kadar yükseldikten sonra haftayı zirvenin hemen altında tamamlamıştı.

Reuters anketine katılan 17 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 10.25'ten yüzde 12'ye arttıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 100 ila 300 baz puan arasında değişiyor.

Merkez Bankası Eylül ayındaki toplantıda dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizini 200 baz puan artırarak yüzde 10.25'e yükseltmişti.

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, "Piyasalarda TCMB’nin piyasaya uygun adımları atmaya devam edeceği böylece Türkiye’den son iki yılda aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcı açısından bir giriş fırsatı oluşabileceği beklentisi hakim. Bu beklentinin performansı geride kalan bankacılık hisselerinde, tahvil piyasasında ve sınırlı olarak kurda iyimserlik getirdiğini düşünüyoruz. Geç likidite penceresinin de dün itibarıyla kullanılmış olması faiz artışı beklentilerini destekleyen bir unsur. ABD seçimleri ve koronavirüsün yeniden yayılım gösterdiğine ilişkin endişeler gelişmekte olan piyasaları baskılayan unsurlar. Türkiye’ye özgü baskıları ise jeopolitik endişeler olarak sıralayabiliriz" dedi.