-PPK: ''ENFLASYON TEKRAR DÜŞECEK'' ANKARA (A.A) - 28.09.2010 - Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, öncü göstergelerin, Eylül ayında yıllık enflasyonunu belirgin bir yükseliş gösterebileceğine işaret ettiğini belirterek, ancak bu durumun geçici olacağını ve Ekim ayından itibaren yıllık enflasyonunu tekrar düşüş eğilimine gireceği bildirdi. Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu 16 Eylül tarihinde yapılan toplantısına ilişkin olarak, ''Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti''ni yayımladı. Enflasyon gelişmelerine değinilen toplantı özetinde, Ağustos ayında tüketici fiyatları yüzde 0,40 oranında artmış ve yıllık enflasyon 0,75 puan yükselerek yüzde 8,33 olduğu hatırlatıldı. Yıllık enflasyondaki bu artışta işlenmemiş gıda fiyatlarındaki belirgin artış önemli rol oynadığına dikkati çekilen özette, bu dönemde hizmet grubunda yıllık enflasyonun azalış eğilimi devam ederken, temel (çekirdek) enflasyon göstergelerinin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrini koruduğu ifade edildi. Ağustos ayında gıda ve alkolsüz içecekler grubu yıllık enflasyonunun 4,85 puan artarak yüzde 10,37 olduğuna işaret edilen özette, işlenmemiş gıda fiyatları, son üç aydaki azalışların ardından, Ağustos ayında yüksek bir oranda arttığı ve bu grupta yıllık enflasyon 10,78 puan yükselerek yüzde 18,66'ya ulaştığı kaydedildi. Özette, bu artışta taze meyve ve sebze fiyatlarındaki belirgin yükseliş etkili olurken, işlenmemiş et fiyatlarındaki artış eğiliminin devam ettiği belirtilirken, işlenmiş gıda ürünleri fiyatlarındaki ılımlı görünümün bu dönemde de sürdüğü ifade edildi. Kurul üyelerinin, işlenmemiş gıda fiyatlarındaki aşırı oynaklığın kısa vadede yıllık enflasyon üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğine dikkati çektiği belirtilen özette, ''Nitekim öncü göstergeler işlenmemiş gıda fiyatlarındaki temelde sebze fiyatları kaynaklı yüksek artışlar nedeniyle Eylül ayında yıllık enflasyonun belirgin bir yükseliş gösterebileceğine işaret etmektedir. Kurul, bu durumun geçici olacağını ve Ekim ayından itibaren yıllık enflasyonun tekrar düşüş eğilimine gireceğini vurgulamıştır'' denildi. Özette, ayrıca şu görüşlere yer verildi: ''Ağustos ayında temel mal ve hizmet gruplarının yıllık enflasyonundaki istikrarlı azalış devam etmiştir. Talep koşullarına göreli olarak daha duyarlı olan yemek ve ulaştırma hariç hizmet fiyatlarının yıllık artış oranı yüzde 2,83 ile endeks tarihindeki en düşük seviyeye gerilemiştir. Benzer şekilde temel mal (gıda, enerji, alkollü içecekler, tütün ve altın dışında kalan mallar) fiyatlarının yıllık artış oranı da gerilemeye devam etmiştir. Kurul, vergi etkisinden arındırılmış temel mal grubunda yıllık enflasyonun yüzde 2,2'ye gerilediğine dikkat çekmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilerin yakın dönem seyri de enflasyonun ana eğiliminin orta vadeli hedeflerle uyumlu seyrettiğini göstermiştir. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kurul, enflasyonun kısa vadede geçici bir artış gösterdikten sonra yılın son çeyreğinden itibaren tekrar düşüş eğilimine gireceği öngörüsünü yinelemiştir.''