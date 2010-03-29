'Pozisyonun kısır olması Fener'in marifeti'

T24 - Turkcell Süper Lig'deki dev mücadelede Fenerbahçe Galatasaray'ı Ali Sami Yen'de 1-0 yendi. Spor yorumcumcusu Rıdvan Dilmen dün akşam oynanan derbiyi değerlendirdi.



Dilmen'in Milliyet gazetesinde bugün (29 Mart 2010) yazısı şöyle:



İlk önce şunu söylemeliyim, tertemiz, kavgasız ve gürültüsüz bir maç oldu. İki takım da iyi niyetle mücadele etti.



Fenerbahçe tahminimin de ötesinde çok sakindi. İki ön orta sahası alternatif isimler olmasına rağmen Galatasaray’ın taktiksel hatası yüzünden sıkıntı yaşamadılar, aksine rakibine büyük üstünlük sağladılar.



Teknik Direktör Rijkaard göbekte Mustafa Sarp, Mehmet Topal’a şans tanırken, Mehmet Topal, Alex’i markaj altına alınca Galatasaray orta alanda tek kişi kaldı. Buna karşılık Fenerbahçe dört kişiyle bu bölgeyi istediği gibi tuttu. Özer ve Vederson sürekli bekleri ile oynayınca, Alex de geriye gelince Galatasaray uzun top oynamaya mecbur kaldı. Fenerbahçe de fazla pozisyona girmese de rakibinin üzerinde baskı kurmasına izin vermedi.



Fenerbahçe takımı maksimum gücüyle oynadı. Ligin en iyi hücum yapan ekiplerinden biri olan Galatasaray’a karşı bu kadar stressiz mücadele etmeleri, geriden hiç gelişi güzel top çıkarmamaları, sürekli pas yapmaya çalışmaları galibiyetin anahtarıydı.





Daum iyi çalışmış



Maçın durgun geçmesi, Galatasaray ağırlıklı gidiyor gibi görünse de pozisyonun kısır olması tamamen Fenerbahçe’nin marifetiydi. Bir kere iki stoper Lugano ve Bilica mükemmel oynadılar. Andre dos Santos da müthişti. Keita’ya bariz üstünlük sağladı. Vederson karşısındaki Sabri’yi hiç çıkarmadı. Diğer oyuncular o kadar iyi değillerdi. Ama kendilerine verilen görevi başarıyla yerine getirdiler. Ekstra işler yapamadılar.



Galatasaray, Santos’un oyunun başında çizgilere katederek yarattığı bir kaç pozisyonun dışında etkili olmadı. Bunun sebebi de Rijkaard’ın ciddi hatalarıydı. Hollandalı 4-3-3’ü bu kadar iyi oynayan bir takımın saçma bir şekilde formatını bozdu. Büyük kumar oynadı. İlk 11 tercihi, oyuncu değişiklikleri hep Fenerbahçe’nin işine geldi. Hele hele Arda’yı oyuna sokması intihardı. Hadi Arda’yı sokuyorsunuz, orta sahadan Mehmet Topal’ı çıkarmak hatayı ikiye katladı. Zaten bu bölgede üstün olan Fenerbahçe bu değişiklikten sonra kontrolü tamamen eline aldı. Baskıdan kurtuldu.



Bir derbi ancak böyle kazanılır. Sonuçta deplasmanda gümbür gümbür oynayarak üç puan alan takım bulamazsınız. Ancak Daum’un dersini iyi çalıştığını gördük. Belki üretkenlikleri yine azdı ama önce durdurdular, sonra da galibiyeti buldular.





