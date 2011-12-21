Pozisyon var gol yok!

T24

Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe, deplasmanda Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı ve ligin ilk devresini puan kaybıyla tamamladı. Sarı-lacivertli ekipte yakaladığı gol fırsatlarını cömertçe harcayan Bienvenu, günün hayal kırıklığı oldu.Mücadele, iki takımın karşılıklı atakları ile başladı. Antalyaspor kalesinde pozisyon üretmekte zorlanan Fenerbahçe, zaman zaman kendi ceza sahası içinde oluşan karambollerde ise tehlikeler yaşadı.Oynadığı diğer maçlara oranla bu mücadeleye daha iyi başlayan Semih Şentürk, Sarı-lacivertlilerin ataklarını başlatan ve yönlendiren isimdi. Ancak Cristian Baroni ve Semih Şentürk'ün uzaktan şutları ile tehlikeli olan Fenerbahçe, Mardan Stadı'nda ilk 45 dakika boyunca gol sevinci yaşayamadı.Düşük tempoda geçen ilk devre boyunca akıllarda kalan en önemli olay ise, Alex'in 39'uncu dakikada belinden sakatlanarak, yerini Henri Bienvenu'ye bırakması oldu.İkinci yarıya ise hızlı başlayan Fenerbahçe oldu. Alex'in oyundan çıkması ile hücumda oyun kurma görevini üstlenen Emre Belözoğlu'nun, 63'üncü dakikada harika pasıyla savunmanın arkasına hareketlenen Bienvenu, çok müsait durumda topu auta attı.Bu pozisyonun ardından maç oldukça hareketlendi. 66'da gelişen Antalyaspor atağında Necati, ceza sahası dışında çok sert vurdu. Volkan Demirel, bu şutu iki hamlede güçlükle kontrol etti. Yaşadığı tehlikenin ardından hızlı çıkmak isteyen Fenerbahçe'de Ziegler, topu çok kritik bir noktada kaybetti. Ali Tandoğan, kale sahası önündeki Necati'yi topla buluşturdu. Necati, bu kez etkili bir vuruş yapamadı.Gol için yüklenen Fenerbahçe, 67'inci dakikada inanılmaz bir kaçırdı. Sağ kanattan Gökhan Gönül'ün ortasına kaleciden önce yükselen Semih Şentürk, Bienvenu'ye indirdi. Henri Bienvenu ise boş kale yerini, topu auta gönderdi ve Fenerbahçe için yüzde yüzlük bir gol fırsatını cömertçe harcadı.İki takımın da yakaladığı net fırsatların ardından, mücadelenin temposu yeniden düştü. Orta saha savaşına dönen karşılaşmanın son dakikalarında ise Fenerbahçe, galibiyet için Antalyaspor kalesinde baskı kurdu. Fakat bu baskıdan da sonuç çıkmayınca, zorlu mücadele başladığı gibi golsüz eşitlikle sona erdi.Bu sonucun ardından Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını puan kaybıyla tamamladı ve devre arasına 35 puanla girdi. Antalyaspor ise 21 puanla devreyi tamamladı.