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Spor

Pozisyon bulduk ama..

06 Kasım 2008 02:00


Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise Fenerbahçe karşısında özellikle ilk yarıda pozisyonlar bulduklarını ama gole ulaşamadıklarını söyledi.

Wenger, karşılaşmada topa daha çok sahip olduklarını ifade ederek, ''İlk yarıda 3-4 net pozison yakaladık ama gol atamadık. İkinci yarıda fiziksel anlamda düşüş yaşadık. Fenerbahçe savunmaya ağırlık verdi. Forvetlerimizi iyi pozisyona sokamadık ve 0-0 bitti. Olumlu olarak grubun lideriyiz. Olumsuz olarak ise kazanmamız gerekeni maçı kazanamadık'' diye konuştu.

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