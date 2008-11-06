Pozisyon bulduk ama..



Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger ise Fenerbahçe karşısında özellikle ilk yarıda pozisyonlar bulduklarını ama gole ulaşamadıklarını söyledi.



Wenger, karşılaşmada topa daha çok sahip olduklarını ifade ederek, ''İlk yarıda 3-4 net pozison yakaladık ama gol atamadık. İkinci yarıda fiziksel anlamda düşüş yaşadık. Fenerbahçe savunmaya ağırlık verdi. Forvetlerimizi iyi pozisyona sokamadık ve 0-0 bitti. Olumlu olarak grubun lideriyiz. Olumsuz olarak ise kazanmamız gerekeni maçı kazanamadık'' diye konuştu.

