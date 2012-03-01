Pozantı Cezaevi'ne 7 ay sonra 3 müfettiş

T24 - Pozantı Cezaevi'nde ilk kez temmuz ayında dile getirilen 'taciz' iddiası, üç müfettişle inceleniyor. Müsteşar Yardımcısı da Pozantı yolunda.

Çocuklar iddialarını Mersin İHD de kendi el yazılarıyla dile getirmişti.

Deniz Zeyrek'in Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Pozantı Çocuk ve Gençlik Ceza-evi’nde ilk kez temmuz ayında dile getirilen ve geçen günlerde yeniden gündeme gelen ‘kötü muamele, taciz ve tecavüz’ iddialarına Adalet Bakanı Sadullah Ergin bizzat el koydu. Üç müfettiş görevlendiren Ergin, bugün de Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci başkanlığında bir heyeti Pozantı’ya gönderiyor.

PKK lehine eylemlerde yakalandıktan sonra Pozantı Cezaevi’nde tutulan bazı çocukların ortaya attığı kötü muamele, taciz ve tecavüz iddiaları gündeme damgasını vurdu. Cezaevine giderek incelemelerde bulunan CHP heyetindeki Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, ruh sağlıkları için uygun olmayacağı gerekçesiyle çocuklarla görüşmediklerini, kendileri cezaevinde incelemelerde bulunurken Adalet Bakanlığı müfettişlerinin çocuklarla görüşmeye başladığını anlattı. İddiaların ciddi olduğunu söyleyen Ağbaba, çocukların olayı başkalarının başına gelmiş gibi anlatmalarının psikolojik nedenlerle olabileceğini söyledi. Ağbaba, aynı bölümde 14 büyük mahkumun olmasının ve ‘koğuş mümessili’ uygulamasının da riskli olduğuna dikkat çekerken, temmuzda başvuru yapılmasına karşın işlem yapılmamasını eleştirdi ve cezaevi müdürünün iddialara rağmen Ankara’ya tayin edilerek ödüllendirildiğini ileri sürdü. ,

İddiaları Radikal’e değerlendiren Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sefa Mermerci ise önce çocukların bir arada bulunduğu ortamlarda bu tür iddiaların zaman zaman gündeme geldiğini söyledi ardından da net konuştu: “Bu çocukların namusları, haysiyetleri, eğitimleri, sağlıkları her şeyleri bize emanet. Böyle bir olay yaşanmışsa sonuna kadar gider, sorumluları bulur, gereken cezayı veririz. Konu kapatılmayacak. Kimsenin endişesi olmasın.”

'Çocuklar doğrulamadı'

Temmuz ayında Valilik ve Başsavcılık nezdinde başvurular olduğunu ve tahkikat başlattıklarını söyleyen Mermerci, müfettişlerin 11 çocuğa ulaşıp ifadelerini aldığını, bazı çocuklara ulaşılamadığını söyledi. Görüşülen çocukların hiçbirinin iddia edilen olayların başına geldiğine dair ifade vermediğini, bazılarının ‘X’in başına geldi’ demesi üzerine X’le görüşen İnsan Hakları Derneği temsilcisine “Benim başıma bu tür olaylar gelmedi” dediğini anımsatan Mermerci, yine de olayın üzerine gittiklerini anlattı. Ailelerle de görüşüldüğünü anımsatan Mermerci, “Hiçbiri şikâyetçi olmadı” dedi. Cezaevi müdürünün Ankara’da daha küçük bir kuruma yönetici olduğunu, bunun ödül olarak algılanmasının doğru olmadığını belirten Mermerci, “Pozantı Cezaevi’nde kalan çocukların namusları, haysiyetleri ‘bölücü örgütün’ propaganda faaliyetlerine ya da siyasete alet olmamalı. Aileler tedirgin oluyor” yorumunu da yaptı.

7 çocuktan acı mektup

Pozantı’dan geçen hafta tahliye olan 16 yaşındaki N.S. dün İHD Mersin Şubesi’ne gelerek şikayette bulundu ve başından geçenleri anlattı: “Orada her türlü şey oluyor, cinsel istismar dahil. Bulaşık yıkatıp, yerleri sildiriyorlar, sabaha kadar uyutmuyorlar, ayakta bekletiyorlar.”. Pozantı’dan tahliye olan 13-17 yaşlarındaki yedi çocuk da geçen mayıs ayında İHD Mersin Şubesi’ne başvurarak taciz ve şiddet iddialarını el yazılarıyla yazmıştı. Ö.K. ve M.D., “Cinsel taciz ve tecavüz sürekli oluyordu. A-10 koğuşunda Ahmet D.’nin, A-3’te Kemal Y.’nin diğer mahkumları taciz ettiğini duyduk. Fırat M., A-3’te kalırken, Mehmet T.’ye tecavüz edildiğini söyledi” dedi. TÝHV’in raporunda da, adli tutuklu Zeki K.’nın ’Mehmet’ adlý bir çocuða tecavüz ettiği iddiasına yer verilmişti.

Ergin: Hiçbir iddia açıkta kalmayacak

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, iddialara ilişkin bilgi ve görgü sahibi herkesle görüştüklerini, bu konuyla ilgili çalışmalarını büyük bir kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Hiçbir iddia açıkta kalmayacak. Hiçbir nokta karanlıkta kalmayacak. Sorumluluk gerektiren durum çıkarsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız” dedi. Ergin, medya ve siyasetçilerden de, çocukları ve ailelerini düşünerek, çok hassas davranmalarını istedi.