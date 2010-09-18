T24 LogoT24 Logo
Gündem

POZANTI'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ POZANTI (A.A)

18 Eylül 2010 10:10

-POZANTI'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ POZANTI (A.A) - 18.09.2010 - Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yusuf Mert yönetimindeki 42 M 0715 plakalı kamyon, TEM Otoyolu'nun Vali Çeşmesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Eyyüp Azizoğlu yönetimindeki 34 BPK 88 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Yusuf Mert, yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile otomobil sürücüsü Eyyüp Azizoğlu ve akrabası Zelal Azizoğlu öldü, Adaz Azizoğlu yaralandı. Kazanın gübre yüklü kamyonun freninin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Pozantı Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada ölen kişilerin cesetleri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24