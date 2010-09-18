-POZANTI'DA TRAFİK KAZASI: 4 ÖLÜ POZANTI (A.A) - 18.09.2010 - Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Yusuf Mert yönetimindeki 42 M 0715 plakalı kamyon, TEM Otoyolu'nun Vali Çeşmesi mevkisinde, aynı yönde seyreden Eyyüp Azizoğlu yönetimindeki 34 BPK 88 plakalı otomobile çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Yusuf Mert, yanında bulunan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir erkek ile otomobil sürücüsü Eyyüp Azizoğlu ve akrabası Zelal Azizoğlu öldü, Adaz Azizoğlu yaralandı. Kazanın gübre yüklü kamyonun freninin patlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi. Pozantı Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kazada ölen kişilerin cesetleri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.