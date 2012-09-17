Pozantı'da tecavüze uğrayan B.E. intihar girişiminde bulundu

Pozantı Cezaevi'nde taciz ve tecavüze uğrayan çocuklardan biri olan B.E. 4. kattan atlayarak intihar etti. Adana Numune Hastanesi'ne kaldırılan B.E.'nin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

Pozantı Cezaevi'nde yaşanan taciz ve tecavüz olaylarının DİHA tarafından açığa çıkarılmasının ardından, cezaevinde serbest bırakılan çocukların çoğu tekrar gözaltına alınarak, tutuklanmıştı. Dışarıda kalan çocuklar da yaşadıkları travmanın etkisinde kalarak yaşamlarına devam etmeye çalışıyordu.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre; yaklaşık 2 ay önce Pozantı Cezaevi'nden tahliye olan 24 yaşındaki B.E. Adana'nın Şakirpaşa Semti Obalar Mahallesi'nde bulunan amcasının evinin 4. kattından atlayarak intihar etti.

E.'nin kuzeni M.E.'nin verdiği bilgilere göre, kuzeni yakalandığında 7 ayı aşkın Kürkçüler F Tipi Cezaevi'nde tutuldu. Sonra götürüldüğü Pozantı Cezaevi'nde 15 gün kaldıktan sonra tecavüz skandalının ortaya çıkması ile serbest bıraklıdığını söyleyen E., "Kuzenim gece saat 03.00'te bırakıldı. Kendini kaybetmişti. Kendi kendine gülüyordu. Dün gece amcası Ferhan Erol'un evine gitmiş. Öncesinden tanıdığı tüm mahalleliden helallik istemiş. Amcasının 4. kattaki evinin balkonundan kendisini aşağı bırakmış. Doktorlar ciğerinin patladığını, kaburgalarının kırıldığını ve hayati tehlikesinin bulunduğunu söylüyor" dedi.

E.'nin Adana Numune Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sürüyor.