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Pozantı, şehidini uğurladı

Onur BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak (26) memleketi Adana'nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

11 Nisan 2018 18:51

Onur BULAT/POZANTI (Adana), (DHA)- BİTLİS kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Sefa İzbudak (26) memleketi Adana\'nın Pozantı ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Şehidin cenazesi ilk olarak helallik alınması için Yukarıbelemedik Mahallesi\'ndeki babaevine getirildi. Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Yukarıbelemedik Mezarlığı\'na götürüldü. Burada düzenlenen törene Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin babası Necati, annesi Teslime ile eşi Emine İzbudak ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin babası Necati İzbudak\'ı, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik teselli etti. Törene şehidin 6 aylık bebeği Talha, bir jandarma görevlisinin kucağında babasının cenazesine katıldı. Şehit, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

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