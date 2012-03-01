Pozantı Cezaevi'ne ilk giriş dayağı 'pimapen'le yapılıyor!

HÜLYA KARABAĞLI - T24/Ankara

Terörle Mücadele Kanunu mağduru çocuklara yönelik Ankara Pozantı Cezaevi’nde şiddet, kötü muamele ve cinsel taciz ve tecavüz iddialarıyla soruşturma sürerken TBMM’nin kendisine iletilen şikâyetleri incelemeden Adalet Bakanlığı’na gönderdiği ortaya çıktı. Mersin İnsan Hakları Derneği Şube Başkanı Ali Tanrıverdi’nin 12 Temmuz 2011 tarihinde TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na yaptığı, cinsel taciz de bulunanların isimlerini verdiği yazılı başvurusu ilgili kurum gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Tanrıverdi T24’e, “Biz, komisyondan gelip inceleme yapmasını istemiştik. O, Adalet Bakanlığı’na yönlendirdi. Oysa zaten bakanlığa da başvurmuştuk” dedi.



Mersin İnsan Hakları Derneği, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'ndan, “Çocukların maruz kaldıkları bu insanlık dışı uygulamalar ile ilgili sorumluların tespiti ile haklarında gerekli işlemlerin yapılmasını” istedi. Komisyon başvuruyu resmi kayda geçirerek, ilgili kurum gerekçesiyle Adalet Bakanlığı’na gönderdi.



Bakanlık Meclis’e yanıt vermiyor



Adalet Bakanlığı’na yanıt gelmediği hatırlatılmasının ardından, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyon Başkanı Ayhan Sefer Üstün, 12 Ağustos'ta yapılan başvuruya Ekim ayında yanıt verdi.

Mersin İHD’nin 12 Temmuz 2011 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’na cinsel tacizde bulananların isimleri ve kötü muamele türlerini anlattığı başvurusu ise şöyle:



SİZ TERÖRİSTİSİNİZ: Gerek cezaevine alınırken, gerekse cezaevinde çok çeşitli hak ihlallerine maruz kaldıkları, örneğin cezaevine götürüldükleri ilk gün gardiyanlar hangi suçtan geldiklerini sorduklarında ‘siyasi’ cevap verdiklerinde ‘siz teröristsiniz’ diyerek gardiyanların dövdükleri,



GİRİŞ DAYAĞI ‘PİMAPENLE’: Cezaevine ilk giriş dayağı adı altında pimapenle elleri kızarana kadar vurdukları, birebir cezaevi müdürü tarafından koğuş mesullerinin onları ‘ adam etmeleri’ ve ‘eziyet etmeleri’ için tembih edildikleri, birlikte cezaevine götürüldükleri arkadaşları ile aynı koğuşta kalmalarına müsaade edilmediği, teker ya da ikişer olmak üzere bilinçli adli koğuşlara dağıtıldıkları, ayrı bir koğuşa yerleştirilme talepleri karşısında gardiyanlar tarafından sürekli işkence ve kötü muameleye maruz kaldıkları,



ÇOCUKLAR AYAK YIKIYOR, MASAJ YAPIYOR: Koğuş mesulleri ve diğer adli mahkûmların çamaşırlarını yıkatma, masaj yaptırma, ayaklarını yıkatma gibi özel işlerinde ve hizmetlerinde kullandıkları, bunları yapmak istemeyen çocukları çek pas sapı ile dövdükleri,



FALAKA VE KAFALARI BASKETBOL POTASINA ASMA: Ayak tabanlarına sopa ile vurulması, basketbol potasına boğulacak derecede kafalarını asılması gibi eziyete maruz kaldıkları. Tuvalete gitmek için koğuş mesulünden izin almak zorunda kaldıkları ve sabahın erken saatinde bilinçli olarak uyandırılarak koğuşun temizletildiği, cezaevi müdürünün yönlendirmesi ile mesul ve arkadaşları tarafından dövüldükleri, adli tutukluların canice uygulamalarının cezaevi müdürü ve gardiyanların bilgisi dâhilinde yapıldığı,



A-10, A-3 KOĞUŞUNDAKİ TACİZCİLER: Cezaevinde bütün bu uygulamaların dışında A-10, A-3 koğuşundaki mahkûmların diğer mahkûmlara sürekli cinsel tacizde bulunduğunu duydukları anlaşılmaktadır.



2011’de şikâyetler arttı



İHD’nin Mersin Şubesi Başkanı Ali Tanrıverdi T24’e, Pozantı Cezaevi'ndeki şikâyetlerin kendilerine 2010 yılında başladığını 2011'de ise büyük bir artış kaydedildiğini söyledi. "100’e yakın belki de üstünde başvuru var” diyen Tanrıverdi, “Olayın üstünün örtülmesine çalışılıyor. Sağlıklı bir soruşturma kaygısı taşıyorum” dedi.