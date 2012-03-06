Pozantı Cezaevi'nden Ankara'ya nakiller başladı

T24 - İşkence ve cinsel istismar iddiasıyla gündeme gelen Pozantı Çocuk Cezaevi'nde kalan 218 çocuk, Ankara’ya naklediliyor.



Vatan gazetesinin haberine göre; Pozantı'da tecavüz, taciz ve işkence iddialarıyla gündeme gelen Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevi'ndeki 218 çocuğun Ankara'ya nakilleri başladı.

İlk sevkiyatta 3 otobüse bindirilen tutuklu ve hükümlü çocuklar, geniş güvenlik önlemleri altında Sincan'daki Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi.

Pozantı M Tipi Çocuk Cezaevi'nde sabah 06.30'dan itibaren hazırlıklara başlandı. Cezaevi kapısı önünde çok sayıda robocop jandarma görev aldı. Ayrıca kapı önüne medyanın görüntü ve fotoğraf çekmesini engellemek için mahkumların taşındığı 4 ring aracı ile perdeleme yapıldı. Polis ekipleri de cezaevi çevresinde ve yol güzergahlarında güvenlik önlemi aldı.

Saat 08.15 sıralarında cezaevine getirilen 3 otobüs avluya alındı. Her biri 45 kişilik olan otobüslere tutuklu ve hükümlü çocuklar bindirildi. Bir saat kadar süren çalışmanın ardından otobüsler, eskortlar eşliğinde Ankara'ya doğru hareket etti. Bu sevkiyatta yaklaşık 135 çocuğun nakli yapıldı.

Adalet Bakanlığı'nın soruşturması kapsamında, üç müfettiş dün pedagog ve psikologlar eşliğinde cezaevinde kalan çocukların ifadesini almıştı. Müfettişlerin raporunun, bu hafta Adalet Bakanlığı’na teslim edilmesi bekleniyor.