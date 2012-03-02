Pozantı Cezaevi'ndeki bütün çocuk mahkûmlar Sincan'a naklediliyor!

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Pozantı Cezaevi'ndeki bütün çocukların 1 hafta içinde Sincan'daki infaz kurumuna nakledileceğini açıkladı. Ergin ayrıca 4 cezaevi çalışanın görevden alındığını söyledi.

Ergin, tecavüz iddialarıyla gündeme gelen Pozantı Cezaevi'nde sürdürülen çalışmalarla ilgili açıklama yaptı. Ergin özetle şunları söyledi:

"2011'in Kasım ayında adli ve disiplin soruşturması başlatılmıştır. Alınan ifadelerde bugün gündeme gelen konularla ilgili bir tespit olmamıştır. Yaklaşık 10 gündür bu konular gündeme taşınmış, bu konuda mevcut soruşturmaya ilaveten Adalet Bakanlığı’nın üç tane cezaevi denetim elemanı Pozantı Cezaevi’nde psikologlar eşliğinde çocuklarla mülakat yapıyor. Hem adı geçen kişilerle, hem de ilgili olan tarafların tamamıyla bir çalışma yürütmektedirler. Bu çalışma neticesindeki tabloya göre her türlü adli idari tedbir alınacak. Bununla ilgili herhangi bir karanlık nokta kalmasına izin verilmeyecektir.

'200 civarında çocuklar Sincan'a nakledilecek'

Bu soruşturma süresince 200 civarındaki çocuğun ruh sağlığını da düşünerek, psikologların pedagogların da önerisiyle, cezaevindeki tüm çocukların, Sincan Cezaevi’ne nakilleriyle ilgili bir karar alınmıştır. Bu çocuklarımız buradaki birer kişilik odalara nakledilecektir.

'Cezaevi çalışanı 4 kişi görevden alındı'

Bir idari tedbirimiz de söz konusudur. O da Pozantı Cezaevi’nde görev yapan 4 personelimizi görevden alarak başka görevlere atıyoruz. Geçmiş dönemde cezaevinde çalışan bir ikinci ve birinci müdürü de görevden alarak başka görevlere atıyoruz. Bugün itibariyle idari tedbir uygulaması başlatılıyor. Çok ciddi şekilde olayın üzerine gidiyoruz. Bu konuyla ilgili olarak daha önceki beyanlarda, disiplin soruşturmalarında dile getirilmeyen beyanların ortaya çıkmasına yönelik bizim kontrolörlerimizin verdiği bir ön bilgi var. O nedenle idari tedbir uyguladık. Daha sonra bunları tekrar gözden geçireceğiz.

'Nakiller 1 hafta içinde gerçekleştirilecek'

Bu konuda en ufak bir ihmali hoş görecek değiliz. Tutuklular arasında suç oluşturan bir fiil var ise bunların gereği yerine getirilecektir.

Bu soruşturmanın sonunda, bir sorumlu çıkar yada çıkmaz, bu kadar yayın çıktıktan sonra, onların o cezaevi altında olmasının yanlış olacağını düşünerek nakil kararını kararlaştırdık. Bu süreci takip edeceğiz. Bir hafta içinde de bu nakiller gerçekleşecek."