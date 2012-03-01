Pozantı Cezaevi’nde dayağın şifresi: Bu benim yeğenim olur

Hülya Karabağlı

T24 / Ankara

CHP, "taş atan çocuklara" tecavüz iddialarının olduğu Pozantı M Tipi Kapalı Cezaevi’ndeki incelemesini tamamladı. Cezaevi yönetimi CHP heyetine müfettiş incelemesine neden olan iddialara “münferit olay” dedi. Ancak, bir mahkûmun tecavüz suçundan ağır cezada yargılandığı ortaya çıktı. CHP heyetine sunulan, çocuk mahkûmların şikâyetlerine ilişkin dosyada, gardiyanların dayak için kendi aralarında özel bir şifre oluşturdukları dikkat çekiyor. Gardiyanlar koğuş denetimlerinde, koğuş sorumlularına, “Bu benim yeğenim olur” diyorsa, bu “dövebilirsiniz” anlamına geliyor.

200 çocuk cinsel tacize uğradı mı?

CHP’nin Pozantı incelemesindeki isimlerden İstanbul Milletvekili Melda Onur, izlenimlerini T24’e değerlendirdi. “Cezaevi yönetimine göre ‘münferit olaylar’ diyen Onur, hâlâ ağır cezada cezaevindeki tecavüzden dolayı bir çocuğun yargılandığını söyledi. 12 Temmuz 2011 tarihinde ilk iddianın ortaya atılmasına rağmen son yaşanan olaylara kadar hiçbir adım atılmadığını anlatan Onur, “Burada 200 çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı, tecavüz olup olmadığı bilinmiyor. Çünkü, bu yönde iddialar olsa bile bu tür kontrolden geçirilmemişler."

Ailelerin tecavüz endişesi

"Cinsel taciz ve tecavüz iddialarının mahkûm yakınlarını endişelendirdiğine dikkat çeken Onur, “Bu soruşturmanın bir an önce tamamlanıp ailelerin rahatlatılması lazım."

Rutubet kokuyor

Onur, ortak alanların iyi düzenlenmesine rağmen cezaevinin rutubet koktuğunu, temiz izlenimi vermediğini söyledi.

Ağbaba: Plastik boruyla dayak

Tutuklu öğrencilerin durumlarını TBMM’ye taşıyan ve davalarını takip eden Malatya MilletvekiliVeli Ağbaba T24’e, “Çok ciddi iddialar var” dedi ve “Plastik boruyla dayak atıldığı, kötü muameleye uğradıkları, taciz ve tecavüz gibi bir çok iddia. Hem çocuklar arasında bir şiddet hem de gardiyanların çocuklara şiddetinden söz ediliyor. Taş atan çocukların adli mahkumların tecavüzüne uğradığı iddia ediliyor. Ama, Adalet Bakanlığı, son dakikaya kadar hiçbir şey yapmıyor.

Çocukların şikâyet ettiği müdüre terfi

“Çocukların, dayak attığını, dayak atılmasına göz yumduğunu söylediği cezaevi ikinci müdürü terfi ettiriliyor."

'Bu benim yeğenim olur'

CHP heyeti, sivil kitle örgütlerinden de olaylara ilişkin geniş bir dosya ile dönüş yaptı. Dosyada, bir çocuk mahkum, “ Gardiyanlar koğuşa geldiklerinde koğuş mesullerine ‘Bu benim yeğenim olur” diye şifreli cümle kullanır:Bunun manası bunu dövebilirsinizdir”.

‘Gardiyanlar fermuarımı açtırıp dayak atıyorlardı’

Tahliye olan çocuklardan bazılarının örgütlere verdikleri dilekçelerde, cezaevindeki şiddet, kötü muamele iddiaları var. “Tutuklama kararıyla cezaevine götürdüler. İçeri girerken arkadan dayak attılar.Gardiyanlar fermuarımı açtırıp dayak atıyorlardı. Koğuşa alındım. Bir ay koğuşta 9 kişi kaldık sürekli dayak atılar. Paramızı zorla alıyorladı”.