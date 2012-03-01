Pozantı Cezaevi müdürü Ankara'ya atanarak terfi almış!

T24 - “Taş atan çocuklar” olarak bilinen siyasi tutuklu çocuklara, adli suçlular tarafından “cinsel tacizde bulunulduğu” iddiasıyla 2 yıl sonra yeniden ülke gündemine oturan Pozantı Çocuk Cezaevi yöneticilerinin, “işkence ve kötü muamele” iddiaları olmasına karşın “terfi ettirildikleri” ortaya çıktı.

Türey Köse'nin Cumhuriyet'teki haberine göre; TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun 2 yıl önce “işkence ve kötü muamele” iddiasıyla yerinde yaptığı incelemede, “kapatılması”nı önerdiği cezaevinde, şimdi de siyasi tutuklu çocuklara “tecavüz edildiği” iddiaları üzerine BDP Van Milletvekili Nazmi Gür’ün ardından, önceki gün de CHP’den bir grup milletvekili olayla ilgili incelemede bulundu. Adalet Bakanlığı’ndan izin almadığı gerekçesiyle BDP’li Gür, cezaevinde kalan çocuklar ve yöneticilerle görüşemezken daha önce tahliye olan ve iddiaları dile getiren çocuklarla görüştü. Görüştüğü çocukların, utandıkları için olayları “başkası yaşamış” gibi anlattığını belirten Gür, hazırladığı dosyayı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanlığı’na ilettiğini ve alt komisyon kurulmasını istediklerini bildirdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul milletvekili Melda Onur, Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Adana Milletvekili Ümit Özgümüş ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, Pozantı Cezaevi’ne giderek incelemeler yaparken cumhuriyet savcılığı, Mersin Kadın Dayanışma Merkezi ve İHD yetkililerinden bilgi aldı. CHP Milletvekili Özgümüş, “Geçen yıl ortaya atılan iddialarla ilgili önlem alınmadığı anlaşılıyor” dedi. CHP’li Ağbaba, en büyük ihmalin Adalet Bakanlığı’nda olduğunu söyledi. Cezaevindeki olaylarla ilgili 12 Temmuz 2011’de Adalet Bakanlığı ile TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Adana Valiliği’ne şikâyet gittiğini belirten Ağbaba, “Hiçbir inceleme yapılmıyor. Ne zaman geçen hafta basında yer aldı, bakanlık da incelemeye başlatılıyor. Ama en ilginci şu: Olaydan haberi olan bakanlık, cezaevi müdürünü Ankara’ya tayin ederek terfi ettiriyor” dedi.



Şartlar çok yetersiz



CHP’li Ağbaba, “Cezaevinde büyükler ve küçükler bir arada kalıyor. Cezaevi şartları da idarenin şartları da çok yeterli değil” dedi. Melda Onur, “Çok özel bir durum var. Yanımızda bir psikolog, çocuk suçlarından anlayan biri yok, bu nedenle görüşmek istemedik. Cezaevi yönetimiyle görüştük” dedi. Cezaeviyle ilgili daha önce de kötü muameleyle ilgili suçlamalar olduğunu anımsatan Onur, o dönemdeki cezaevi müdür yardımcısının şu anda Erciş’te “cezaevi müdürlüğüne” terfi ettiğini belirterek “Hakkında soruşturma süren ikinci müdür neden terfi etmiş? Neden açığa alınmamış? Tahliye olup şikâyetçi olan çocukların ifadesine başvurulurken içerideki 200 çocuk konusunda neden elle tutulur bir soruşturma yok?” dedi.



Ergin: Karanlıkta kalmaz



Adalet Bakanı Sadullah Ergin, ise gazetecilerin soruları üzerine, “Bu konu ile ilgili bilgi sahibi herkesle görüşüyoruz ve çalışmalarımızı büyük bir kararlılıkla devam ettiriyoruz. Hiçbir nokta karanlıkta kalmayacak. Sorumluluk gerektiren durum çıkarsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu süre içinde özellikle medya ve siyasetçilerden ricam şudur: Bu konu üzerinde siyaset üretilecek konulardan değil, haberlerde daha hassas davranılmasını şimdilik kaydıyla istirham ediyorum” diye konuştu.