Pozantı Cezaevi 'mağdur'u KCK'dan tutuklandı

T24 - Pozantı Cezaevi'ndeki iddialarla ilgili 'mağdur' sıfatıyla ifade veren T.T'nin KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda tutuklandığı öğrenildi.

Adana merkezli 5 ilde terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması KCK'ya yönelik dün düzenlenen operasyonda, Pozantı Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki iddiaları ortaya atanlar arasında bulunan T.T'nin de gözaltına alındığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Anadolu Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; Pozantı Cezaevindeki iddialar ile ilgili gazetelerde açıklamalarda bulunan T.T'nin, çeşitli tarihlerde karıştığı sokak eylemleri nedeniyle ''terör örgütü propagandası yapmak'' suçundan hakkında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Gülbahçe Mahallesi'nde bir dernek binasında gözaltına alınan T.T'nin, terör örgütü elebaşının serbest bırakılması ve cezaevindeki örgüt üyelerine destek amacıyla açlık grevinde bulunduğu bildirildi. T.T'nin daha önce de iki kez Pozantı Cezaevinde, cezasının infazının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Adana Emniyet Müdürlüğüne getirilen T.T, Pozantı Cezaevindeki iddialarla ilgili Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında da ''mağdur'' sıfatıyla ifade verdi.

Tekrar Adana'ya getirilen T.T, çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.