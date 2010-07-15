-''POYRAZKÖY''ÜN HEYET BAŞKANI RAPORLU İSTANBUL (A.A) - 15.07.2010 - ''Kafes Eylem Planı'' ve ''Amirallere Suikast'' davalarının birleştirildiği Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin davada, 11'i tutuklu 69 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu'nun rahatsızlanarak rapor alması nedeniyle heyete hakim Oktay Kuban başkanlık ediyor. İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar, emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Erme Onat, Binbaşı Eren Günay, emekli SAT komandosu Ergin Geldikaya, teğmenler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan, Alperen Erdoğan, Burak Düzalan, Yakup Aksoy, Tarık Ayabakan ile eski Kuzey Deniz Saha Komutanı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütcü'nün de aralarında bulunduğu 25 tutuksuz sanık katıldı. Müdahil Agos Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Aris Nalcı'nın avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile Tuğamiral Mehmet Fatih İlgar'ın da aralarında bulunduğu 33 tutuksuz sanık ise gelmedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmaz Abdurrahmanoğlu'nun rahatsızlanarak rapor alması nedeniyle heyete hakim Oktay Kuban başkanlık ediyor. Duruşmaya, tutuksuz sanık Ali Türkşen'in savunmasının alınmasıyla devam ediliyor.