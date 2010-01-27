Poyrazköy'ün asker sanıkları sivil yargıda

T24- İstanbul Poyrazköy’de bulunan cephanelikle ilgili hazırlanan iddianame kabul edildi. Böylece 17 sanık hakkında dava açıldı. Anayasa Mahkemesi'nin "askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi" iptal etmesinin ardından birçok soruşturmanın akibetinin ne olacağı merak konusu olmuştu. Bu soruşturmalar arasında bulunan Poyrazköy'deki cephanelikle ilgili iddianame için beklenen karar bugün geldi.

Ergenekon savcıları Ercan Şafak ve Murat Yönder tarafından hazırlanan 297 sayfalık Poyrazköy iddianamenin giriş bölümünde daha önce açılan davaların özeti yapıldı. İddianamede “İddianamenin bu bölümünde Ergenekon silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar elde edilen deliller ve ulaşılan sonuçlarla ilgili kısa açıklamalar yapılacaktır. Ergenekon silahlı terör örgütünün hücre tipi bir yapılanmaya haiz gizli bir örgüt olduğu, devlet içerisinde değişik kurumlara sızdığı, gerçekleştirdiği ya da teşebbüs ettiği eylemlerin niteliği önceki iddianamelerin giriş bölümünde ayrıntılı olarak anlatılmıştır” denildi. İddianamede ayrıca önceki iddianamelerde “Ergenekon yapılanması neden bir terör örgütüdür" başlığı altında ayrıntılı açıklamalar yapıldığını ve bu konuda tekrar açıklama yapılmayacağını kaydetti.





ASKERLER AKTİF OLARAK ERGENEKON'DA





İddianamede “Ergenekon silahlı terör örgütünün, yaşamsal değerde önem verdiği TSK içerisindeki faaliyetlerinin bir kısmını 'Karargah Evleri' ismi altında gizli hücre yapılanması ile yürüttüğü tespit edilmiştir" denilerek askeri yapılanma içinde yer alan asker kişilerin, diğer örgüt üyeleri gibi emekli oldukları dönemde de aktif olarak Ergenekon terör örgütü yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi. İddianamede, “örgütün darbe zemini oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği ve toplumda infial uyandıran eylemler" başlıklı bölümünde “Cumhuriyet gazetesine bomba atılması ve Danıştay saldırısı" sıralandı.







PLANLANAN 14 EYLEM SIRALANDI







“Örgütün gerçekleştirmeyi planladığı eylemler ile ele geçen silah ve mühimmatlar" da iddianamede anlatıldı. Bu bölümde “Ümraniye'de ele geçen el bombaları, Yargıtay mensuplarına suikast hazırlığı, İzmir'de bulunan NATO Tesislerine silahlı saldırı hazırlığı, 2005 yılında Kara Kuvvetleri Komutanı Yaşar Büyükanıt'a yönelik suikast hazırlığı, 2007 yılı içerisinde gazeteci yazar Fehmi Koru ve yazar Orhan Pamuk'a yönelik silahlı saldırı hazırlığı, 2007 yılı içerisinde Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile milletvekilleri Sebahat Tuncel ve Ahmet Türk'e yönelik silahlı saldırı hazırlığı, sanık İbrahim Şahin'de ele geçen silah, mühimmatlar ve suikast planları, Ermeni asıllı Türk vatandaşı olan Minas Durmaz Güler'e yönelik suikast hazırlığı, Ermeni Patriği Mesrob Mutafyan'a yönelik suikast hazırlığı, Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Başkanı Ali Balkız'a yönelik suikast hazırlığı, Alevi-Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Kazım Genç'e yönelik suikast hazırlığı, Ankara'da bir alışveriş merkezine yönelik bombalı saldırı planı, Sanık Mustafa Dönmez'de ele geçirilen Başbakan'a yönelik suikast planı ve silahlar, Rahmi Koç Müzesi'ndeki denizaltıda bulunan patlayıcı madde ve burada yapılması planlanan eylem" şeklinde 14 eylem sıralandı.

Poyraz iddianamesinde mühimmatların nasıl bulunduğuna da yer verildi.







-ÖNCE VATANDAŞ İHBAR ETTİ-







Vatandaşların Beykoz Kaynarca Köyü Hocaoğlu mevkiinde şüpheli şahısların bulunduğuna ilişkin ihbar üzerine Jandarmanın bölgede inceleme yaptığının belirtildiği iddianamede ,"Jandarma tarafından yapılan incelemede tornavida ile işaretlenmiş ağaçlar bulunduğu, bu ağaçların takip edilerek ulaşılan alanda yumuşak zeminde toprağa gömülü halde bir kısım yüzeyde görülen siyah poşet parçalarının bulunduğu, yapılan araştırmada toprağın 20 cm altında gömülü halde bulunan siyah poşet içerisindeki 50x30x20x cm ebatlarındaki plastik termosta her biri 550 gr. Ağırlığında 27 adet TNT kalıbı, 155 cm boyunda infilaklı fitil, 3 adet fünye, 1 adet adaptör, 100 gr c-4 plastik patlayıcı madde ele geçirilmiştir" denildi.







-ARDINDAN İHBAR MAİLİ GELDİ







Mühimmatlar bulunduktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gelen ihbar mailinden bahsedilen iddianamede ihbar mailine şu şekilde yer verilmiş; "20-25 gün önce Beykoz'da ormanlık alan içerinde yüklü miktarda patlayıcı bulunduğu, emekli Albay Levent Göktaş'a bağlı bir ekip tarafından bu patlayıcı maddelerin eylemde kullanılmak üzere gömüldüğü, bu ekibin harekete geçeceği, ayrıca ekibin içerisinde Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Turhan, Ecevit, Eren Günay ve Emre Onat isimli şahısların olduğu, Beykoz'daki ormanlık araziye patlayıcıları görmerken vatandaşların fark etmesi üzerine kaçtıkları, bunların Ergenekon'a bağlı hareket ettiği ve şahısların cezaevinde bulunan Levent Göktaş'ın sorumlu olduğu..." ifadesine yer verildi.