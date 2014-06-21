Anayasa Mahkemesi'nin hakkındaki "ihlal" kararının ardından, Yargıtay 9. Ceza Dairesince tahliyesine karar verilen eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Silivri Cezaevi'nden çıktı

Anayasa Mahkemesinin eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı ile ilgili verdiği ihlale ilişkin gerekçeli karar, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'ne ulaştı. Kararın ulaşmasının ardından Yargıtay 9. Dairesi, Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tahliyesine karar verdi.



Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı gereğince Hanefi Avcı'nın avukatlarının tahliye talebinin kabulü yönünde görüş bildirmişti.

Anayasa Mahkemesinin Avcı hakkındaki ihlal kararının ardından, Avcı'nın avukatı Fidel Okan, tahliye için Yargıtay 9. Ceza Dairesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararının ulaşması üzerine Daire, başvuruyu değerlendirerek, tahliye konusunda karar vermek için Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 105. maddesi uyarınca Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığından görüş almak üzere müzekkere yazdı.

Başsavcılık, Avcı'nın tahliyesi yönünde görüş bildirdi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti de Avcı'nın tahliyesine karar verdi.

Dairenin, Devrimci Karargah Örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan Avcı'nın bu suçla ilgili dosyasına ilişkin temyiz incelemesi sürüyor.

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı'nın tahliyesine karar verdi.Eski Emniyet Müdürü Hanefi Avcı, Silivri Cezaevi'nden tahliye edildi. Hanefi Avcı "Bu yapılan adaletsizlik sadece şahsıma değil tüm topluma karşıdır. En son mağduru hükümettir. Poyrazköy'e silahları gömenler o silahları bulanlardır. Bunları öylesine söylemiyorum yakında göreceksiniz." dedi.

Dairenin, Devrimci Karargah Örgütüne yardım suçundan 15 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası alan Avcı'nın bu suçla ilgili dosyasına ilişkin temyiz incelemesi sürüyor.