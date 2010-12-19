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POYRAZKÖY'DE PATLAYICI VE 900 MERMİ BULUNDU İSTANBUL (A.A)

19 Aralık 2010 01:10

-POYRAZKÖY'DE PATLAYICI VE 900 MERMİ BULUNDU İSTANBUL (A.A) - 18.12.2010 - Beykoz'a bağlı Poyrazköy'deki bir arazide güvenlik kuvvetlerince yapılan kazı çalışmasında 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunduğu öğrenildi.    Keçilik mevkisinde olay yeri inceleme ekiplerinin jandarma eşliğinde detektörler yardımıyla gerçekleştirdiği kazı çalışmasında bulunan patlayıcı madde ve mühimmat emniyete götürüldü.  Kazı çalışmasında, 30 kalıp plastik patlayıcı ve 900 mermi bulunduğu öğrenildi.  İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ''şantaj ve askeri casusluk'' iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, Gölcük'teki Donanma Komutanlığında yapılan aramalarda ele geçirilen belgeler arasındaki krokilerden yola çıkılarak gerçekleştirilen kazı çalışmalarına yarın devam edilecek.

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