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Poyrazköy’de kazı sürüyor

Ergenekon soruşturması kapsamında, Beykoz ilçesine bağlı Poyrazköy'deki kazı çalışmaları yeniden başladı.

24 Nisan 2009 03:00

Ergenekon soruşturması kapsamında, Beykoz ilçesine bağlı Poyrazköy'deki kazı çalışmaları yeniden başladı.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcılarının talimatıyla Keçilik mevkisindeki ormanlık alanda yapılan kazı çalışmalarına dün akşam saatlerinde ara verilmişti.

Bu arada kazı yapılan alana olay yeri inceleme ekipleri ile terörle mücadele şube ekipleri geldi. Arazide detektörlerle belirlenen alanlar işaretlenerek, iş makineleri ve insan gücüyle kazılar ve araştırmalar devam ediyor.

Kazı çalışmalarında, lav silahları, el bombası, aydınlatma fişeği, sis bombası, çeşitli çapta fişek ve mermi ile patlayıcılar bulunmuştu.

Gazetecilerin kimliklerine el konuldu

Poyrazköy'de 4 gündür devam eden kazı çalışmalarını görüntülemek için izinsiz olarak askeri alana giren basın mensuplarının kimliklerine el konuldu.

Poyrazköy'deki kazı çalışmalarını görüntülemek için izinsiz olarak ormanlık alana giren 8 basın mensubu, SAT komandoları tarafından fark edilerek durduruldu.

Basın mensupları, SAT komandoları tarafından kimliklerine el konulduktan sonra bölgeden çıkarıldı.


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