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Poyrazköy'de 3 tutuklama

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de yapılan kazılara ilişkin gözaltına alınan biri emekli 3 subay tutuklandı.

25 Nisan 2009 03:00

"Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça sorgulanan emekli binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe ve Deniz Binbaşı Emre Onat, tutuklanmaları istemiyle sevk edildikleri İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargıç karşısına çıktılar.

Mahkeme, Bektaş, Kireçtepe ve Onat'ın, "terör örgütüne üye olmak", "ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi" suçlarından tutuklanmalarına karar verdi.

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