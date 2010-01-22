Poyrazköy iddianemesinin açıklanması ertelendi

T24-
Anayasa Mahkemesi'nin askere sivil yargı yolunu açan düzenlemeyi iptal etmesi üzerine, Ergenekon soruşturması kapsamında Poyrazköy kazılarına ilişkin olarak hazırlanan iddianamenin açıklanması ertelendi.
12. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nin kararını istedikten sonra Poyrazköy iddianamesini ele alacak.
Anayasa Mahkemesi, "askere sivil yargı yolu"nu açan düzenlemeyi dün iptal etmişti.
Poyrazköy kazılarına ilişkin iddianamede yaklaşık 300 sayfadan oluşuyor. İddianamenin 24 adet ek delil klasörü bulunuyor.