Poyrazköy davasında tutuklu sanık kalmadı

Poyrazköy davasında 5 sanık hakkında tahliye kararı verildi. Bu kararla davada tutuklu sanık kalmadı.

"Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davası kapsamında tutuklu yargılanan Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay ve Hüseyin Hançer'in tutuklu kaldıkları süre ile Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk sürelerine ilişkin emsal kararları göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi.

Balyoz davası hükümlüleri emekli Koramiral Kadir Sağdıç, emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü'nün de sanıkları arasında bulunduğu 5'i tutuklu 85 sanıklı Poyrazköy davası görüldü.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mahkeme sanıkların ve avukatların taleplerini almasının ardından ara kararlarını açıkladı. Mahkeme davanın tutuklu sanıkları emekli Binbaşı Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Erme Onat, Eren Günay ve Hüseyin Hançer'in tahliyesine karar verdi. Mahkeme tahliye gerekçesi olarak 'tutuklu kaldıkları süre ve Anayasa Mahkemesi'nin tutukluluk süresi ile ilgili kararını' gösterdi. Anayasa Mahkemesi tutukluluk süresine 5 yıl olarak belirlemişti. Mahkeme serbest bıraktığı sanıklar hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' koyulmasına karar verdi.

Mahkeme ayrıca, Genelkurmay Başkanlığı'nın 'kumpas' iddiaları üzerine şikayet etmesi sonucu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın da akıbetinin savcılıktan sorulmasına karar verdi.

'Akdoğan'ı getirirseniz dinleriz'

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'ın tanık olarak dinlenilmesine bu aşamada yer olmadığına karar veren mahkeme heyeti, ancak sanık veya avukatların tanığı hazır etmeleri halinde bir sonra ki celse, mahkemede dinlenilmesine hükmetti.

Sanıklar ve avukatlarına TÜBİTAK'tan gelen rapora karşı beyanda bulunmak üzere süre veren mahkeme heyeti, duruşmayı 8 Nisan'a erteledi.

Tahliyelerin ardından sanık yakınları adliye önünde sevinç gösterilerinde bulundu. Bazı yakınlar ise gözyaşlarını tutamadı.