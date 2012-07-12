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Poyrazköy davasında tahliye yok

Poyrazköy davasında, Koramiral Deniz Cora'nın da aralarında olduğu 9 sanığın yaptığı tahliye talepleri reddedildi

12 Temmuz 2012 22:50

Poyrazköy davasından tahliye çıkmadı... 3. Yargı Paketi kapsamında gelen tahliye taleplerini değerlendiren mahkeme, Koramiral Cora'nın da aralarında bulunduğu 9 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Sanıklar, 5 Temmuz'da yürürlüğe giren 3. Yargı Paketi kapsamında tahliye talebinde bulunmuştu.
 
İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, Poyrazköy davasının sanıklarının 'denetimli serbestlik uygulanarak serbest bırakılma' taleplerini değerlendirdi.
 
Sanıklar hakkında kuvvetli suç şüphesinin devam ettiğini belirten mahkeme, AİHM içtihatlarına ve 3. Yargı Paketi ile yapılan düzenlemeye göre, tutukluluk hallerinde geçen makul süreyi aşan bir durumun bulunmadığını açıkladı.
 
Gerekçesinde sanıkların serbest kalması halinde kaçma şüphesinin olduğunu da belirten mahkeme, tahliye taleplerininin reddine karar verdi.
 

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