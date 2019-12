-POYRAZKÖY DAVASINDA TAHLİYE İSTEMİ İSTANBUL (A.A) - 12.10.2010 - Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmata ilişkin açılan davanın tutuklu sanığı emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş'ın avukatları, hazırlanan 2 ayrı bilirkişi raporu göz önüne alınarak müvekkillerinin tahliyesini istedi. Levent Beştaş'ın avukatları Celal Ülgen ile Hüseyin Ersöz tarafından davanın görüldüğü İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesine verilen dilekçede, ''11 Kasım tarihli Boğaziçi Üniversitesi Bilirkişi Raporu ile 27 Eylül tarihli Cyber Diligence Inc raporu çerçevesinde, hiçbir delil olmaksızın yaklaşık 18 aydır tutuklu bulunan müvekkilimiz Levent Bektaş'ın hakkındaki tutuklama kararının kaldırılmasına ve tahliyesine karar verilmesini talep ederiz'' denildi. Dilekçeyle birlikte Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr Ufuk Çağlayan, Doç.Dr. Tuna Tuğcu ve Doç. Dr. Fatih Alagöz tarafından hazırlanan bilirkişi raporu da mahkemeye sunuldu. Avukat Hüseyin Ersöz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, dava dosyasındaki deliller arasında bulunan 1 No'lu CD içinde yer alan ''Data Stash'' adlı program kullanılarak, 3 No'lu DVD'deki ''Okul Videosu''nun içine ''Kafes Eylem Planı'nın gizlendiğinin iddia edildiği hatırlatıldı. Söz konusu CD ve DVD'nin imajlarının 27 Ağustos ve 16 Eylül tarihlerinde Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden tutanakla teslim alındığı belirtilen açıklamada, Cyber Dilingence Inc tarafından yapılan 27 Eylül tarihli ilk incelemede, hiçbir suç unsuruna rastlanmadığının tespit edildiği kaydedildi. Açıklamada, bu raporun kamuoyuyla paylaşıldığı ve mahkemeye başvurarak Levent Bektaş'ın tahliyesinin talep edildiği, 30 Eylül tarihi itibariyle de söz konusu raporun, 1049 sayfadan oluşan eklerinin mahkemeye sunulduğu belirtildi. Açıklamada, şu görüşlere yer verildi: ''Bu süreç içinde, 22 Eylül tarihli bir dilekçe ile Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesine başvurularak, imajlar üzerinden bilirkişi incelemesi yapılması talep edilmiştir. 12 Ekim tarihli inceleme sonucu da Cyber Diligence Inc ile aynıdır. Yani Mahkeme Yazı İşleri Müdürlüğünden teslim alınan imajların içeriğinde, suç unsuru oluşturan hiçbir bilgi, belge ve bulgu bulunmamaktadır. Bu husus, dilekçe ile Mahkemeye iletilmiş ve müvekkilimizin tahliyesi talep edilmiştir. Açık bir sahteciliğin ve organize kalkışmanın delili olan CD ve DVD'nin her türlü kötü müdahaleye karşı korunmaya alınması da taleplerimiz arasında yer almaktadır.''