Poyrazköy davasında silahlı tanık tartışması

T24 - Balyoz davasının tutuklu sanığı emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü, tanık polis memuru Asım Bekçiler’e “Üzerinde silah var mı?” diye sordu. Bekçiler’in “Evet” yanıtı üzerine bu kez Balyoz’un diğer tutuklu sanığı Koramiral Kadir Sağdıç, “Silivri’de kemer tokası bile manyetikten geçiyor” dedi.



Kafes Eylem Planı ve Amirallere Suikast iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen “Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat”la ilgili 69 sanıklı davanın 11’inci duruşmasında bir polisin daha tanık olarak ifade verirken üzerinde silah bulunması tartışma yarattı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:



İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda görevli Yarbay Ercan Kireçtepe, Binbaşı Emre Onat, Binbaşı Eren Günay, teğmenler Faruk Akın, Sinan Efe Noyan, emekli SAT Komando Ergin Geldikaya ile “Balyoz Planı” davasından tutuklu Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç, Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar ve emekli Koramiral Ahmet Feyyaz Öğütçü katıldı. Duruşmada, müdahil Agos Gazetesi’nin avukatları da hazır bulundu.





Silah tartışması



Duruşma sırasında Koramiral Feyyaz Öğütçü polis memuru Asım Bekçiler’e “Üzerinde silah var mı?” diye sordu. Asım Bekçiler’in “Evet” yanıtı üzerine bu kez Balyoz davasının diğer tutuklu sanığı Koramiral Kadir Sağdıç, “Silivri’de kemer tokası bile manyetikten geçiyor” dedi. Bundan önceki duruşmada da tanık olarak dinlenen bir başka polis memurunun da üzerinde silah bulunduğu tespit edilmiş ve salonda tartışma çıkmıştı.



Duruşmada tanık olarak dinlenen dalgıç olarak görevli polis Adnan Toktaş, mühimmatı çıkarmak için ekip olarak bölgeye gittiklerini belirtti. Mühimmatı çıkarıp bomba imha uzmanı ekiplere teslim ettiklerini söyledi. Toktaş, Feyyaz Öğütçü’nün, “Denizde bulunan mühimmatla ilgili, 4536 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi gereği Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın görevli olduğunu ve komutanlığa haber vermeniz gerektiğini bilmiyor musunuz?” diye sorması üzerine, “Bilmiyorum” dedi.







Olmayan adres



Duruşmada tanık olarak dinlenen Şefik Kesim, olay tarihinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli komiser olduğunu belirterek, Poyrazköy kazılarına katıldığını, aramanın 7 gün sürdüğünü ancak tüm aramalarda yer almadığını söyledi. Sanık Levent Bektaş’ın, aramanın yapılacağı yerin adres çalışmasının nasıl yapıldığını sorması üzerine Kesim, “Adres çalışması Google Earth’ten ve açık kaynaklardan yapıldı. Beykoz Tapu Müdürlüğünden tapu kayıtları alındı” dedi. Bektaş’ın, “Deniz Kuvvetleri Komutanlığına kayıtlı ‘Kurs Su Altı Komutanlığı’ diye bir yer yok. Bu adres Google’dan bulunamaz. Olmayan bir yeri nasıl bulabiliyorlar? Ellerinde bir kıstas olmadan diğer parseli nasıl seçebiliyorlar? Google’dan indirilmiş bir harita kullandınız mı?” sorusuna karşılık da Kesim, böyle bir harita kullanmadıklarını belirtti.



Sanıklar Faruk Akın ve Sinan Efe Noyan’ın avukatı İrfan Sütlüoğlu, müvekkillerinin eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Metin Ataç ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Eşref Uğur Yiğit’e suikast iddiasıyla yargılandığını hatırlattı. Ataç’la tanık olarak dinlenilmesi konusunda anlaştıklarını belirten Sütlüoğlu, emekli Oramiral’in 11 Nisan Pazartesi günü görülecek olan duruşmada tanık olarak dinlenmesini istedi. Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu bu talebe “Getirin dinleyelim” yanıtını verdi.





Alkışlarla



“Kafes Eylem Planı” ve “Amirallere Suikast” iddialarına ilişkin davalarla birleştirilen “Poyrazköy’de ele geçirilen mühimmat”la ilgili 69 sanıklı davanın 11. duruşmasına Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç ile Tuğamiral Mehmet Fatih Ilgar da katıldı. Aralarında Balyoz Davası tutuklu sanığı Emekli Orgeneral Çetin Doğan’ın eşi Nilgün Doğan’ın da bulunduğu Vardiya Bizde Platformu üyeleri sabah saatlerinde Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi önünde toplanarak sanıkları alkışlarla karşıladı.









