Poyrazköy davasında dosyaların tarih ve saatleriyle oynanmış

Poyrazköy davasında dijital delilleri inceleyen bilirkişi dosyalarla oynandığı tespitinde bulundu. Raporda, "CD ve DVD'lerde bulunan suç unsuru içeren dosyaların tarih ve saatleriyle oynanmış olduğu ve manipüle edildiği, dosyaların emniyette inceleme altında olduğu 24 Nisan 2009 ve 9 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki süre içerisinde bilgisayar sistem tarihinin geri alınması sureti ile 1 nolu CD ve 3 nolu DVD'ye eklendiğine dair ciddi şüpheler oluşmuştur" denildi.

'Kafes eylem planı', 'Amirallere suikast', 'Gölcük'te ele geçirilen belgeler' ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV) yöneticileri hakkındaki iddialara ilişkin dosyaların birleştiği, 86 tutuksuz sanığın Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı 'Poyrazköy dava dosyasına bir bilirkişi raporu sunuldu.

Sanıklardan Levent Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün talebi üzerine dosyadaki 3 numaralı DVD ve 1 numaralı CD üzerinde inceleme yapan Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi 13 sayfalık bir bilirkişi raporu hazırladı.

4 Mayıs'ta bulunan deliller 27 Nisan'da şüpheliye soruldu

Arzu Kaya’nın DHA’da yer alan haberine göre, mahkemeye sunulan raporda delillere el konulan 22 Nisan 2009 tarihinde olay yeri ekibi tarafından kanıtların birer kopyasının alınıp bu kopyanın şüpheliye verilmediği ve bu konuya ilişkin tutuanak tutulmadığı belirtildi. Bu işlem yapılmadığı için delillerin değişikliğe uğrayıp uğramadığının şüpheli olduğunu belirten bilirkişi raporunda, delillerin güvenilirliğini yitirdiği ve delil bütünlüğü sağlanamadığı aktarıldı. Mahkemenin delilleri kabul etmemesi gerektiği belirtilen raporda, 4 Mayıs 2009 tarihinde imajı alınan DVD'de bulunan Kafes Eylem Planı dosyaları, bu tarihten 1 hafta önce 27 Nisan 2009 tarihinde Savcı Ercan Şafak tarafından yapılan sorguda şüphelilerden Eren Günay'a sorulduğu ifade edildi.

'Delillerin güvenilirliğine dair kesin bir ifade kullanılamayacağı...'

Bilirkişi raporunun sonuç bölümünde ise, emniyet tarafından 22 Nisan 2009 tarihinde yürütülen soruşturma kapsamında gerçekleştirilen arama ve el koyma sırasında kanun ve yönetmeliklerin aksine el konulan dijital materyallerin adli imajlarının olay yerinde alınmadığı belirtildi. Raporda "Kanıtlara el konulan 22 Nisan 209 tarihinde olay yeri ekibi kanıtların birer kopyasını alıp(imaj), oluşturulan bu kopyanın "elektronik mühür" olarak tabir edebileceğimiz HASH değerleri şüpheliye verilmemiş, tutuanak tutulmamıştır. İmajlara yönelik HASH değerleri hesaplanamadığı için delil bütünlüğünün sağlanamadığı, delillerin güvenilirliğine dair kesin olarak bir ifade kullanılamayacağı" cümlelerine yer verildi.

'Önemli bilgiler rapora yansıtılmadı, doğru olmayan ifadeler kullanıldı'

Dava ile ilgili emniyet ve TÜBİTAK'ın yazmış olduğu raporların Adli Bilişim raporlama standartları açısından eksik olduğu kaydedilen raporda, davanın gidişatını direkt olarak etkileyebilecek çok önemli bilgilerin raporlara yansıtılmadığı, rapor içinde doğru olmayan ifadelerin kullanıldığı ifade edildi.

'Dosyaların tarih ve saatleriyle oynanmış'

Raporda şu cümlelere de yer verildi; "CD ve DVD'lerde bulunan suç unsuru içeren dosyaların tarih ve saatleriyle oynanmış olduğu ve manipüle edildiği, suç unsuru içeren dosyaların emniyette inceleme altında olduğu 24 Nisan 2009 ve 9 Mayıs 2009 tarihleri arasındaki süre içerisinde bilgisayar sistem tarihinin geri alınması sureti ile 1 nolu CD ve 3 nolu DVD'ye eklendiğine dair ciddi şüpheler oluştuğu, son derece şüpheli olan ve manipülasyona uğramış dijital meteryallerin mahkemelerce delil olarak kabul edilemeyeceği ve yargılama aşamasının varsa diğer deliller üzerinden devam etmesi gerektiği kanaatine varılarak uzman mütalaası hazırlanmıştır"

Hazırlanan raporun adli tıp kurumu'na gönderilmesi talep edildi

Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılması üzerine, İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nden Kartal'daki İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Poyrazköy Davası'nın yeni mahkemesindeki ilk duruşması geçtiğimiz Eylül ayında görüldü. Mahkeme heyeti, Levent Bektaş'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün talebi üzerine, dosyadaki 3 numaralı DVD ve 1 numaralı CD üzerinde bilgisayar mühendisi ve bilişim sistemleri uzmanından oluşacak 3 kişilik bilirkişi incelemesi yaptırılmasına karar vermişti. Alınan karar üzerine rapor henüz mahkemeye sunulmadı ama avukat Ersöz'ün talebi üzerine Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi rapor hazırladı ve hazırlanan rapor Ersöz tarafından mahkemeye sunuldu. Avukat Ersöz, sunulan raporun bilirkişiler tarafından değerlendirilmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesini de talep etti.

‘Yargılamanın seyrini önemli ölçüde değiştirecek değerlendirmeler’

Avukat Hüseyin Ersöz söz konusu bilirkişi raporu için şunları söyledi: " Türkiye 'deki tek Adli Bilişim Mühendisi olan Tuncay Beşikçi tarafından yapılan inceleme neticesinde davanın delillerine polis tarafından el konulduktan sonra müdahale edildiği hususundaki tespitler yargılamanın seyrini önemli ölçüde değiştirecek değerlendirmelerdir. Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan bilirkişi incelemesinde de göz önüne alınacak olan bu tespitler, delillerin sahteliğini ortaya koyacak önemli bulgulardır. Özel Yetkili Mahkemeler kapatıldıktan sonra dosyayı devralan Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden yargılamada savunmaya yönelik taleplerimiz kabul edilmiş ve daha adil koşullarda bir dava görülmeye başlanmıştır. Mahkemeden tek beklentimiz, Adil Yargılanma Hakkı'na uygun, tarafsız yargılama yapılması ve objektif bir karar verilmesi noktasındadır."