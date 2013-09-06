'Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat' davasında 3 tahliye

"Poyrazköy'de ele geçirilen mühimmat" davası kapsamında tutuklu yargılanan Koramiral Deniz Cora, Kurmay Albay Ümit Metin ve Binbaşı Kemalettin Yakar'ın tahliyesine karar verildi.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar ve avukatların taleplerinin alınmasının ardından ara verildi.

Aranın ardından taleplere ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Koramiral Deniz Cora, Kurmay Albay Ümit Metin ve Binbaşı Kemalettin Yakar'ın, tutuklu kaldıkları süre ve isnat edilen suçların mahiyetini göz önüne alarak tahliyesine karar verdi.

Tahliye edilen sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı da koyan heyet, tutuklu sanıklar Levent Bektaş, Ercan Kireçtepe, Emre Onat, Eren Günay ve Hüseyin Hançer'in, kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunması nedeniyle bu hallerinin devamını kararlaştırdı.

Duruşmayı 14 Kasım'a erteleyen heyet, 15 Kasım günü de duruşma yapılmasına hükmetti.

Tahliyelerin ardından dava kapsamında tutuklu sayısı 5'e düştü.

Bu arada, tahliye edilen sanıklar Koramiral Deniz Cora, Kurmay Albay Ümit Metin ve Binbaşı Kemalettin Yakar, "Balyoz" davası kapsamında tutuklu oldukları için cezaevinden çıkamayacak.