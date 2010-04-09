Poyrazköy davasına 'projeksiyon perdesi' ertelemesi

T24 - "Ergenekon" soruşturması kapsamında Poyrazköy'de yapılan kazılarda ele geçirilen mühimmata ilişkin beşi tutuklu 17 kişinin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Savunmalarını CD ortamında mahkemeye sunacaklarını belirten Levent Bektaş'ın avukatı Celal Ülgen, müvekkilinin savunmasını yapmak için bir projeksiyon perdesine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle savunmalarının 15 Nisan'a ertelenmesini istedi. Mahkeme başkanı duruşmayı 15 Nisan Perşembe gününe ertelendi.





İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuklu sanıklardan Levent Bektaş'ın avukatı Celal Ülgen, mahkemeye verdikleri dilekçelerde, ön savunma yapabilmek için duruşma salonunda dijital olanakların hazırlanması gerektiğini bildirdiklerini kaydetti.





Savunmalarını CD ortamında mahkemeye sunacaklarını belirten Ülgen, müvekkilinin savunmasını yapmak için bir projeksiyon perdesine ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle savunmalarını 15 Nisan Perşembe günü yapmak istediklerini söyledi.





Mahkeme Heyeti Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmanoğlu'nun başka savunma yapmak isteyen olup olmadığını sorması üzerine söz alan tutuklu sanık Ergin Geldikaya, iddianamenin kendisine ulaştığını ancak yedi aydır avukatıyla irtibat kuramadığını ve CD ortamındaki delillere ulaşamadığını kaydetti.





Mahkeme Başkanı, CD ortamındaki delillerin talep eden sanıklara ulaştırılmasını kararlaştırarak, duruşmaya, daha önce belirlenen 15 Nisan Perşembe günü devam edilmek üzere son verdi.