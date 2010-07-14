'Poyrazköy Davası' başladı

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Tek tip elbise ile geldiler

Görgeç merkez komutanlığına ait araçla geldi



Oktay Kuban mahkeme başkanı

11'i tutuklu 69 sanığın yargılandığı dava Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde bulunan 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 11 tutukludan 9 muvazzaf asker, Hasdal Askeri Cezaevi’nden getirildi.Kelepçe takılmayan tutuklu muvazzaf askerlerin hepsinin Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nın armasının bulunduğu aynı renk ceket giymesi dikkat çekti. Askerler cezaevi aracından inerken yakınlarının alkışladığı görüldü. Davanın tutuklu emekli sanıkları Levent Bektaş ile Ergin Geldikkaya da adliyeye cezaevi aracı ile getirildi.Davanın aralarında Tuğamiral Levent Görgeç'in de bulunduğu tutuksuz sanıklarının bir kısmıda merkez komutanlığına ait araç hakim ve savcıların kullandığı protol kapısından adliyeye girdi. Tutuksuz sanıklardan emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü ise avukatı ile birlikte adliyeye giriş yaptı.12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı.Mahkeme heyetine, Balyoz darbe planı iddialarına ilişkin soruşturmada emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 19 tutukluyu serbest bırakan ve Kafes Davası'nın askeri mahkemeye gönderilmesi yönünde görüş bildiren hakim Oktay Kuban başkanlık ediyor. Heyette Kuban ile birlikte üye hakimler Mehmet Karababa ile Mehmet Erdoğan yer alıyor.Davada müdahil olan Agos Gazetesi avukatları da duruşmada hazır bulundu.Emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş,Deniz Binbaşı Erme Onat,, Emekli SAT Komandosu Ergin Geldikkaya,Sinan Efe Noyan,Burak Düzalan,Tarık Ayabakan.Emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü,İzmir Foça Çıkarma Filosu Komutanlığı’ndan Tuğamiral Mehmet Ilgar,Albay Ali Türkşen,Astsubay Ferudun Arslan,Albay İbrahim Koray Özyurt,Albay Şafak Yürekli,Albay Tayfun Duman,Albay Mert Yanık,Ali Seyhur Güçlü,Halit Mehmet Ergül,Fatih Göktaş,Oğuz Dağnık,askeri öğrenci Burak Özkan,Albay Mehmet Orhan Yücel,Yarbay Halil Özsaraç,Yarbay Levent Olcaner,Albay Metin Samancı,Binbaşı Aydın Ayhan Saraçoğlu,Binbaşı Metin Fidan,Yüzbaşı Ümit Özbek,Üstteğmen Bora Coşkun,Astsubay Başçavuş Hüseyin Doğancı,Kd. Başçavuş Süleyman Erharat,Astsubay BaşçavuşAstsubay Üstçavuş İbrahim Öztürk,Astsubay Başçavuş Hüseyin Erol,Astsubay Başçavuş Alpay Belleyici,Astsubay Başçavuş Mesut Adanur,sivil memur Tanju Veli Aydın ile Kocaeli'n de kasaplık yapan