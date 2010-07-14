T24 - Amirallere Suikast ve Kafes Eylem Planı davaları ile birleştirilen Poyrazköy Davası başladı. Hasdal Askeri Cezaevi'nden getirilen tutuklu muvazzaf askerlerin hepsinin Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nın armasının bulunduğu aynı tip ceket giymesi dikkat çekti. Muvazzaf askerler yakınlarının alkışları arasında adliyeye sokuldu.
11'i tutuklu 69 sanığın yargılandığı dava Beşiktaş’taki İstanbul Adliyesi’nde bulunan 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülüyor. 11 tutukludan 9 muvazzaf asker, Hasdal Askeri Cezaevi’nden getirildi.Tek tip elbise ile geldiler
Kelepçe takılmayan tutuklu muvazzaf askerlerin hepsinin Deniz Harp Okulu Komutanlığı’nın armasının bulunduğu aynı renk ceket giymesi dikkat çekti. Askerler cezaevi aracından inerken yakınlarının alkışladığı görüldü. Davanın tutuklu emekli sanıkları Levent Bektaş ile Ergin Geldikkaya da adliyeye cezaevi aracı ile getirildi.Görgeç merkez komutanlığına ait araçla geldi
Davanın aralarında Tuğamiral Levent Görgeç'in de bulunduğu tutuksuz sanıklarının bir kısmıda merkez komutanlığına ait araç hakim ve savcıların kullandığı protol kapısından adliyeye girdi. Tutuksuz sanıklardan emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü ise avukatı ile birlikte adliyeye giriş yaptı. Oktay Kuban mahkeme başkanı
12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Vedat Yılmazabdurrahmaoğlu, rahatsızlığı nedeniyle duruşmaya katılmadı.Mahkeme heyetine, Balyoz darbe planı iddialarına ilişkin soruşturmada emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 19 tutukluyu serbest bırakan ve Kafes Davası'nın askeri mahkemeye gönderilmesi yönünde görüş bildiren hakim Oktay Kuban başkanlık ediyor. Heyette Kuban ile birlikte üye hakimler Mehmet Karababa ile Mehmet Erdoğan yer alıyor.
Davada müdahil olan Agos Gazetesi avukatları da duruşmada hazır bulundu.Tutuklu sanıklar:
Emekli Deniz Binbaşı Levent Bektaş, Deniz Yarbay Ercan Kireçtepe,
Deniz Binbaşı Erme Onat, Deniz Binbaşı Eren Günay
, Emekli SAT Komandosu Ergin Geldikkaya, Teğmenler Faruk Akın,
Sinan Efe Noyan, Alperen Erdoğan,
Burak Düzalan, Yakut Aksoy,
Tarık Ayabakan.Tutuksuz sanıklar:
Emekli Koramiral Feyyaz Öğütçü, Güney Saha Komutanı Koramiral Kadir Sağdıç,
İzmir Foça Çıkarma Filosu Komutanlığı’ndan Tuğamiral Mehmet Ilgar, Tuğamiral Levent Görgeç,
Albay Ali Türkşen, Astsubay Halil Cura,
Astsubay Ferudun Arslan, Astsubay Sadettin Doğan,
Albay İbrahim Koray Özyurt, Albay Muharrem Nuri Alacalı,
Albay Şafak Yürekli, Albay Dora Sungunay,
Albay Tayfun Duman, Yarbay Mustafa Turhan Ecevit,
Albay Mert Yanık, Teğmenler Ülkü Öztürk,
Ali Seyhur Güçlü, Sezgin Demirel,
Halit Mehmet Ergül, Barbaros Mercan,
Fatih Göktaş, Yiğithan Göksu,
Oğuz Dağnık, Koray Kemiksiz,
askeri öğrenci Burak Özkan, Albay Mücahit Erakyol,
Albay Mehmet Orhan Yücel, Albay Levent Gülman,
Yarbay Halil Özsaraç, Yarbay İsmail Zühtü Tümer,
Yarbay Levent Olcaner, Yarbay Mehmet Emre Sezenler,
Albay Metin Samancı, Kurmay Binbaşı Özgür Erken,
Binbaşı Aydın Ayhan Saraçoğlu, Binbaşı Gürol Yurdunal,
Binbaşı Metin Fidan, Yüzbaşı Bülent Aydın,
Yüzbaşı Ümit Özbek, Yüzbaşı Bülent Karaoğlu,
Üstteğmen Bora Coşkun, Astsubay Başçavuş Deniz Erki,
Astsubay Başçavuş Hüseyin Doğancı, Astsubay Başçavuş İsmail Bak,
Kd. Başçavuş Süleyman Erharat, Astsubay Başçavuş Murat Aslan,
Astsubay Başçavuş Emre Tepeli,
Astsubay Üstçavuş İbrahim Öztürk, Kd. Başçavuş Daylan Muslu,
Astsubay Başçavuş Hüseyin Erol, Astsubay Başçavuş Mehmet İnce,
Astsubay Başçavuş Alpay Belleyici, Astsubay K. Başçavuş Türker Doğanca,
Astsubay Başçavuş Mesut Adanur, Kd. Bçvş. Metin Keskin,
sivil memur Tanju Veli Aydın ile Kocaeli'n de kasaplık yapan sivil sanık Levent Çakın...