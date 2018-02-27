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Ekonomi

Powell: Piyasalardaki dalgalanma faiz artışına engel olmayacak

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası Başkanı Jeropme Powell piyasalardaki dalgalanmalara karşı endişeleri dindirerek, “Piyasadaki volatilite Fed’in daha fazla faiz artışına engel olmayacak” dedi

27 Şubat 2018 19:52

Hilal Sarı / İstanbul, 27 Şubat (DHA) - ABD Merkez Bankası Başkanı Jeropme Powell piyasalardaki dalgalanmalara karşı endişeleri dindirerek, “Piyasadaki volatilite Fed’in daha fazla faiz artışına engel olmayacak” dedi.

Türkiye saatiyle saat 18:00’de ABD Kongresi önünde ilk kez ülkenin ekonomik durumu hakkında sunum yapacak olan Powell, Fed websitesinde yayınlanan ifadesinde istihdam piyasasının dirençli seyrini sürdürdüğünü, tüketici harcamalarının sağlam olduğunu ve ücret büyümesinin hızlandığını vurguladı. Fed enflasyonu yüzde 2.0 düzeyine yükseltmeyi hedefliyordu; ancak, aylık hızlı artışlar bazı yatırımcıları endişelendirmişti.

Powell’ın Kongre’ye yapacağı sunuma ilişkin yayınlanan metinde şu ifadeler yer alıyor:

\"Son günlerde yaşanan dalgalanmalara rağmen finansal koşullar uyumlu görünüyor. Aynı zamanda enflasyon uzun vadeli hedefimiz olan yüzde 2.0’nin altındaki seyrini sürdürüyor.

\"Federal Açık Piyasa Komitesi federal fon oranlarındaki artışın her iki hedefe bağlı olarak kademeli şekilde artırılması gerektiği görüşünde.

\"Her zamanki gibi para politikaları veriler ışında ortaya çıkan ekonomik görünüme bağlı olarak geliştirilecek.\"

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